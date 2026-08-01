Бойцы "Севера" в июле сбили более 90 дронов ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки «Север» с начала июля уничтожили более 90 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области.
- Уничтожение дронов осуществляется в том числе методом тарана с использованием FPV-дронов с кумулятивной боевой частью.
- На предполагаемых маршрутах передвижения беспилотников работают мобильные огневые группы, несущие дежурство днем и ночью.
БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" с начала июля уничтожили более 90 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, в том числе методом тарана, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.
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"Специалисты войск беспилотных систем и бойцы мобильных огневых групп 11-го армейского корпуса группировки войск "Севр" сбили более 90 БПЛА самолетного типа противника в Харьковской области с начала июля", — сказал начальник планирования и противодействия БПЛА.
По словам собеседника агентства, круглосуточное дежурство систем мониторинга воздушного пространства обеспечивает высокую эффективность. После обнаружения дрона над буферной зоной информация оперативно передается командованию и расчетам FPV-перехватчиков.
"Благодаря высокому уровню подготовки, значительному налету часов и опыту поражения аналогичных целей операторы беспилотных систем уничтожили вражеские дроны методом тарана. FPV-дрон был оснащен кумулятивной боевой частью, что обеспечило полное выведение из строя основных узлов и агрегатов дронов в Харьковской области", - подчеркнул Карта.
Он добавил, что на предполагаемых маршрутах работают мобильные огневые группы. Военнослужащие передвигаются на автомобилях с автоматами и пулеметными турелями, оснащенными тепловизионной оптикой, и несут дежурство днем и ночью. Офицер отметил, что уничтожение воздушных целей — приоритетная задача, а эшелонированная система перехвата позволяет эффективно бороться с разведывательными и ударными беспилотниками самолетного типа.
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