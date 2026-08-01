В Ростовской области ночью уничтожили более 20 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области уничтожено более двух десятков БПЛА в ходе отражения воздушной атаки.
- Атака была отражена в городе Таганрог и четырех районах области: Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более двух десятков вражеских БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более двух десятков БПЛА в городе Таганрог и четырех районах области: Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях будет уточняться.
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