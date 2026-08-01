В Ростовской области ночью уничтожили более 20 БПЛА

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более двух десятков вражеских БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях будет уточняться.