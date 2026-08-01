ВС России сбили семь БПЛА ВСУ в небе над Севастополем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Вооруженных сил России сбили семь БПЛА над Севастополем.
- Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 23:47 по московскому времени.
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем семь БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 23.47 по московскому времени.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18