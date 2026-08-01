Разведывательный БПЛА ВВС Латвии кружит неподалеку от границы с Белоруссией

Краткий пересказ от РИА ИИ Разведывательный беспилотник Penguin C UAS ВВС Латвии кружит над территорией Латвии недалеко от границы с Белоруссией, согласно данным сервиса FlightRadar24.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам.

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский не подтвердил информацию о полном закрытии границы с Латвией.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Разведывательный беспилотник латвийских ВВС кружит над территорией Латвии неподалеку от границы с Белоруссией, следует из данных сервиса FlightRadar24, которые изучило РИА Новости.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Позднее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что комитет не подтверждает информацию о полном закрытии границы с Латвией.

По информации сервиса FlightRadar, кружащий неподалеку от границы с Белоруссией разведывательный БПЛА Penguin C UAS принадлежит ВВС Латвии.

Согласно данным сервиса, на момент 00.27 мск беспилотник совершал полет неподалеку от латвийского села Робежники, расположенного приблизительно в 31 километре от границы с Белоруссией, по хаотичной траектории, часть которой составляли идеальные круги. Высота полета дрона составляла около километра.