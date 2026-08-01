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Разведывательный БПЛА ВВС Латвии кружит неподалеку от границы с Белоруссией - РИА Новости, 01.08.2026
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00:48 01.08.2026
Разведывательный БПЛА ВВС Латвии кружит неподалеку от границы с Белоруссией

Разведывательный БПЛА ВВС Латвии летает неподалеку от границы с Белоруссией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведывательный беспилотник Penguin C UAS ВВС Латвии кружит над территорией Латвии недалеко от границы с Белоруссией, согласно данным сервиса FlightRadar24.
  • Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам.
  • Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский не подтвердил информацию о полном закрытии границы с Латвией.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Разведывательный беспилотник латвийских ВВС кружит над территорией Латвии неподалеку от границы с Белоруссией, следует из данных сервиса FlightRadar24, которые изучило РИА Новости.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Позднее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что комитет не подтверждает информацию о полном закрытии границы с Латвией.
По информации сервиса FlightRadar, кружащий неподалеку от границы с Белоруссией разведывательный БПЛА Penguin C UAS принадлежит ВВС Латвии.
Согласно данным сервиса, на момент 00.27 мск беспилотник совершал полет неподалеку от латвийского села Робежники, расположенного приблизительно в 31 километре от границы с Белоруссией, по хаотичной траектории, часть которой составляли идеальные круги. Высота полета дрона составляла около километра.
Информации о том, откуда вылетел дрон, а также где находится пункт его назначения, сервис не приводит.
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