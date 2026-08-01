Подозреваемого в убийстве на Бали боевика ВСУ отправили под домашний арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Киеве избрал меру пресечения Глебу Новостройному из полка ВСУ "Кракен"* в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Новостройный задержан в Киеве по подозрению в убийстве гражданина Украины Игоря Комарова на Бали.
- Суть подозрения пока не разглашается, предварительная информация о возможной связи дела с похищением и убийством украинца на Бали не подтверждена.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд в Киеве избрал боевику полка ВСУ "Кракен"* Глебу Новостройному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в судебных органах.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило со ссылкой на источники в "Кракене"*, что Новостройный задержан в Киеве по подозрению в убийстве гражданина Украины Игоря Комарова на Бали. По данным "Общественного", суть подозрения пока не разглашается, также пока не подтверждена предварительная информация о возможной связи дела с похищением и убийством украинца на Бали.
"Печерский райсуд Киева 31 июля избрал меру пресечения ветерану подразделения Kraken* Глебу Новостройному в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В конце февраля источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены на индонезийском острове Бали. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. Позднее индонезийская полиция сообщила, что обнаружила на Бали расчлененные человеческие останки, которые принадлежат пропавшему гражданину Украины Игорю Комарову. Подозреваемыми по делу проходят семеро иностранных граждан, сообщили в местной полиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.