Подозреваемого в убийстве на Бали боевика ВСУ отправили под домашний арест

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд в Киеве избрал боевику полка ВСУ "Кракен"* Глебу Новостройному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в судебных органах.

В конце февраля источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены на индонезийском острове Бали. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. Позднее индонезийская полиция сообщила, что обнаружила на Бали расчлененные человеческие останки, которые принадлежат пропавшему гражданину Украины Игорю Комарову. Подозреваемыми по делу проходят семеро иностранных граждан, сообщили в местной полиции.