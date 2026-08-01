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Война и погодные условия грозят глобальным ростом цен, пишет Bloomberg - РИА Новости, 01.08.2026
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19:13 01.08.2026
Война и погодные условия грозят глобальным ростом цен, пишет Bloomberg

Bloomberg: конфликты на Ближнем Востоке и Украине грозят глобальным ростом цен

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПокупательница в торговом зале
Покупательница в торговом зале - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Покупательница в торговом зале. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также неблагоприятные погодные условия в ключевых сельскохозяйственных регионах мира могут привести к глобальному росту цен на продовольствие.
  • Рост цен на топливо и удобрения, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, жара и лесные пожары в Европе, а также засуха в Австралии угрожают урожаям зерновых и пшеницы.
  • Из-за усиления эффекта Эль-Ниньо производство риса находится под угрозой во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине и неблагоприятные погодные условия в ряде ключевых сельскохозяйственных регионов мира грозят глобальным ростом цен на продовольствие, передает агентство Блумберг.
"Война и погодные условия вместе представляют угрозу для ключевых сельскохозяйственных регионов мира, что может привести к новой волне роста цен на продовольствие", - говорится в сообщении агентства.
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Блумберг отмечает, что среди наиболее опасных факторов для основных сельскохозяйственных регионов мира также есть рост цен на топливо и удобрения, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке. Жара и лесные пожары, в свою очередь, могут стать причиной самого значительного снижения урожая зерновых в Европе за последние десятилетия, а засуха в Австралии - сокращения урожая пшеницы в ключевом штате-экспортере.
По данным агентства, на Россию и Украину приходится более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и десятая часть экспорта кукурузы, однако поставки через Черное море в условиях конфликта становятся все более рискованными, что провоцирует рост цен на пшеницу.
В зоне риска также находятся регионы, чей основной сельскохозяйственный продукт - рис. Из-за усиления эффекта Эль-Ниньо производство риса находится под угрозой во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии, где наблюдается дефицит критически важных муссонных дождей.
В мае генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй заявил, что глобальный дефицит удобрений, вызванный блокировкой Ормузского пролива, приведет к снижению урожайности и сокращению поставок продовольствия во второй половине 2026 года и в 2027 году.
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