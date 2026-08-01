Беженка из Родинского рассказала, как ВСУ обстреливали подвал с людьми

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"Было очень опасно из-за атак дронов. После того как украинские войска ушли, они по рации передали, что мы здесь находимся, и с пяти–шести часов вечера по нам около часа били минами и из минометов. Снаряды падали в огород и в соседний дом. Все это время я стояла у иконы и молилась, чтобы не попали в наш подвал", - сказала она.