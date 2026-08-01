Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ вели прицельный огонь по подвалу, где находились мирные жители в Родинском (ДНР).
- За время пребывания в городе беженке Елене вместе с группой мирных жителей пришлось сменить пять подвалов из-за непрерывных атак.
ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Боевики ВСУ перед отступлением из Родинского в ДНР в течение часа вели прицельный огонь по подвалу, где находились мирные жители, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта Елена.
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"Было очень опасно из-за атак дронов. После того как украинские войска ушли, они по рации передали, что мы здесь находимся, и с пяти–шести часов вечера по нам около часа били минами и из минометов. Снаряды падали в огород и в соседний дом. Все это время я стояла у иконы и молилась, чтобы не попали в наш подвал", - сказала она.
Она добавила, что за все время пребывания в городе ей вместе с группой мирных жителей пришлось сменить пять подвалов из-за непрерывных атак по местам их укрытия.
Город Родинское (севернее Красноармейско-Димитровской агломерации) был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.