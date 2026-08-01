Над Рязанской областью сбили три БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Рязанской области за сутки были сбиты три БПЛА.
- Пострадавших и повреждений нет.
РЯЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Три БПЛА сбили за сутки над территорией Рязанской области, никто не пострадал, сообщил в субботу губернатор региона Павел Малков.
"За прошедшие сутки над территорией Рязанской области сбиты 3 БПЛА", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет.
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