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ПВО ночью сбили 274 украинских беспилотника - РИА Новости, 01.08.2026
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07:38 01.08.2026 (обновлено: 07:42 01.08.2026)
ПВО ночью сбили 274 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью сбили 274 БПЛА ВСУ над регионами РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО уничтожили 274 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за ночь.
  • Беспилотники были уничтожены над территориями 14 областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 274 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 31 июля до 7.00 мск 1 августа) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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