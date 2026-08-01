ПВО ночью сбили 274 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 274 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за ночь.
- Беспилотники были уничтожены над территориями 14 областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 274 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 31 июля до 7.00 мск 1 августа) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18