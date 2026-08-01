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В секторе Газа один человек погиб при атаке израильского беспилотника - РИА Новости, 01.08.2026
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16:48 01.08.2026 (обновлено: 17:08 01.08.2026)
В секторе Газа один человек погиб при атаке израильского беспилотника

WAFA: израильский беспилотник атаковал группу людей в Газе, один человек погиб

© REUTERS / Mahmoud IssaПоследствия атаки Израиля в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа
Последствия атаки Израиля в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Mahmoud Issa
Последствия атаки Израиля в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильский беспилотник атаковал группу людей в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.
  • Один палестинец погиб, двое ранены, пострадавшие доставлены в больницу «Шухада аль-Акса».
БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал группу людей в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, один палестинец погиб, двое ранены, информирует палестинское агентство WAFA.
"Израильский беспилотник нанес удар по группе граждан в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора (Газа - ред.), в результате чего один человек погиб и двое получили ранения", - сообщило агентство.
Согласно информации, пострадавшие были доставлены в больницу "Шухада аль-Акса".
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В миреИзраильПалестинаСектор Газа
 
 
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