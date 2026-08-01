В секторе Газа один человек погиб при атаке израильского беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильский беспилотник атаковал группу людей в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.
- Один палестинец погиб, двое ранены, пострадавшие доставлены в больницу «Шухада аль-Акса».
БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал группу людей в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, один палестинец погиб, двое ранены, информирует палестинское агентство WAFA.
"Израильский беспилотник нанес удар по группе граждан в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора (Газа - ред.), в результате чего один человек погиб и двое получили ранения", - сообщило агентство.
Согласно информации, пострадавшие были доставлены в больницу "Шухада аль-Акса".