Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Любицкого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.
- Он отметил, что Вооруженные Силы России уверенно продвигаются вперед на запорожском направлении.
- Белоусов назвал победу в Любицком символом отваги и стойкости военнослужащих.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области, отметив, что ВС РФ уверенно продвигаются вперед на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство сообщило об освобождении Любицкого ранее в субботу.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е. А. Щаденко с освобождением населенного пункта Любицкое Запорожской области", - говорится в сообщении.
Белоусов назвал эту победу символом отваги и стойкости военнослужащих, выразив уверенность. что она войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения. Он отметил, что в ходе специальной военной операции личный состав бригады выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу.
"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на запорожском направлении, приближая день нашей общей победы", - добавил министр.
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