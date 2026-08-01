Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Любицкого

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области, отметив, что ВС РФ уверенно продвигаются вперед на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ.

Белоусов назвал эту победу символом отваги и стойкости военнослужащих, выразив уверенность. что она войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения. Он отметил, что в ходе специальной военной операции личный состав бригады выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу.