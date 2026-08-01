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Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Любицкого - РИА Новости, 01.08.2026
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15:54 01.08.2026
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Любицкого

Белоусов поздравил военных с освобождением Любицкого в Запорожской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.
  • Он отметил, что Вооруженные Силы России уверенно продвигаются вперед на запорожском направлении.
  • Белоусов назвал победу в Любицком символом отваги и стойкости военнослужащих.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области, отметив, что ВС РФ уверенно продвигаются вперед на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство сообщило об освобождении Любицкого ранее в субботу.
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"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е. А. Щаденко с освобождением населенного пункта Любицкое Запорожской области", - говорится в сообщении.
Белоусов назвал эту победу символом отваги и стойкости военнослужащих, выразив уверенность. что она войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения. Он отметил, что в ходе специальной военной операции личный состав бригады выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу.
"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на запорожском направлении, приближая день нашей общей победы", - добавил министр.
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