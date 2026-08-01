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ВСУ около ста раз атаковали территорию Белгородской области за сутки - РИА Новости, 01.08.2026
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10:20 01.08.2026
ВСУ около ста раз атаковали территорию Белгородской области за сутки

Шуваев: ВСУ за сутки 98 раз атаковали Белгородскую область, погибли два человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области 98 раз за прошедшие сутки.
  • Перехвачен 131 беспилотник.
  • Два мирных жителя погибли, 11 ранены в результате атак.
БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области 98 раз, перехвачен 131 БПЛА, два мирных жителя погибли, 11 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 98 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 131 беспилотник сбит и подавлен", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что противник произвел 16 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии, а также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Под удары попали Белгород и 14 округов области.
"В результате целенаправленных террористических ударов погибли два мирных жителя… Пострадали 11 человек, среди которых ребенок. Девочка 14 лет проходит лечение амбулаторно, семь взрослых находятся на стационарном лечении", - уточнил врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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