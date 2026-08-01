В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области два человека пострадали из-за атак ВСУ: женщина получила акубаротравму в Новой Нелидовке, а мужчина — множественные осколочные ранения в Луговке.
- В результате атак повреждены различные объекты инфраструктуры и частные дома в Волоконовке, Крисаново, Отрадовском и Илек-Пеньковке.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.
"Село Новая Нелидовка Белгородского округа подверглось обстрелу. Женщине с акубаротравмой оказана медицинская помощь на месте... В Грайворонском округе в селе Луговка от атаки дрона на автомобиль у мужчины множественные осколочные ранения тела. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в результате атаки в поселке Волоконовка пробита кровля социального объекта, в хуторе Крисаново Краснояружского района пробита кровля частного дома и повреждены гараж и автомобиль, в поселке Отрадовский повреждены корпус предприятия, оборудование и трактор, а в селе Илек-Пеньковка произошло возгорание частного дома.
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22 июня 2022, 17:18