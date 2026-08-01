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В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 01.08.2026
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14:55 01.08.2026 (обновлено: 15:02 01.08.2026)

В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали два человека

© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области два человека пострадали из-за атак ВСУ: женщина получила акубаротравму в Новой Нелидовке, а мужчина — множественные осколочные ранения в Луговке.
  • В результате атак повреждены различные объекты инфраструктуры и частные дома в Волоконовке, Крисаново, Отрадовском и Илек-Пеньковке.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.
"Село Новая Нелидовка Белгородского округа подверглось обстрелу. Женщине с акубаротравмой оказана медицинская помощь на месте... В Грайворонском округе в селе Луговка от атаки дрона на автомобиль у мужчины множественные осколочные ранения тела. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в результате атаки в поселке Волоконовка пробита кровля социального объекта, в хуторе Крисаново Краснояружского района пробита кровля частного дома и повреждены гараж и автомобиль, в поселке Отрадовский повреждены корпус предприятия, оборудование и трактор, а в селе Илек-Пеньковка произошло возгорание частного дома.
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