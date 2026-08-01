В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали два человека

Кроме того, в результате атаки в поселке Волоконовка пробита кровля социального объекта, в хуторе Крисаново Краснояружского района пробита кровля частного дома и повреждены гараж и автомобиль, в поселке Отрадовский повреждены корпус предприятия, оборудование и трактор, а в селе Илек-Пеньковка произошло возгорание частного дома.