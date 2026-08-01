Журналистка Баязитова рассказала, что чувствовала перед освобождением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистка Александра Баязитова призналась, что незадолго до освобождения из колонии испытывала необъяснимый страх, что ее не выпустят на свободу.
- Баязитова отбыла назначенный ей срок лишения свободы по делу о вымогательстве и была освобождена.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Осужденная по делу о вымогательстве журналистка Александра Баязитова призналась, что незадолго до освобождения из колонии испытывала необъяснимый страх, что ее не выпустят на свободу.
Баязитова отбыла назначенный ей срок лишения свободы по делу о вымогательстве, сообщали РИА Новости в понедельник во Владимирском областном суде. Тогда же член СПЧ Ева Меркачева в своем Telegram-канале написала, что Баязитова вышла на свободу.
"Чем ближе к концу срока, тем больше такая паранойя, а вдруг сейчас что-то случится и меня не выпустят… Оно нерациональное такое ощущение совершенно, просто вот оно крутится в голове", - передает слова Баязитовой ИС "Вести".
По ее словам, подобное чувство испытывают многие осужденные перед выходом из колонии.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" - не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали в колонию во Владимирскую область. Там она провела свыше 2,5 лет, в срок отбытия наказания ей зачли более полутора лет в СИЗО.