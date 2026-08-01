Журналистка Баязитова рассказала, что чувствовала перед освобождением

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналистка Александра Баязитова призналась, что незадолго до освобождения из колонии испытывала необъяснимый страх, что ее не выпустят на свободу.

Баязитова отбыла назначенный ей срок лишения свободы по делу о вымогательстве и была освобождена.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Осужденная по делу о вымогательстве журналистка Александра Баязитова призналась, что незадолго до освобождения из колонии испытывала необъяснимый страх, что ее не выпустят на свободу.

Баязитова отбыла назначенный ей срок лишения свободы по делу о вымогательстве, сообщали РИА Новости в понедельник во Владимирском областном суде . Тогда же член СПЧ Ева Меркачева в своем Telegram-канале написала, что Баязитова вышла на свободу.

"Чем ближе к концу срока, тем больше такая паранойя, а вдруг сейчас что-то случится и меня не выпустят… Оно нерациональное такое ощущение совершенно, просто вот оно крутится в голове", - передает слова Баязитовой ИС " Вести ".

По ее словам, подобное чувство испытывают многие осужденные перед выходом из колонии.

Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.

Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" - не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.