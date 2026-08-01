Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин потребовал доложить о расследовании ДТП с трамваями в Улан-Удэ - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 01.08.2026

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании ДТП с трамваями в Улан-Удэ

© Фото : Полиция Бурятии/MAXПоследствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ
Последствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Полиция Бурятии/MAX
Последствия столкновения двух трамваев в Улан-Удэ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ произошло столкновение двух трамваев.
  • Предварительная причина аварии — технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.
  • Пострадали 10 человек, включая двоих детей.
  • Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о столкновении в Улан-Удэ двух трамваев, в результате которого пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе СУСК РФ.
Ранее региональное МВД сообщало, что на перекрестке улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ столкнулись два трамвая. Предварительная причина - технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях. Пострадали 10 человек, среди них двое детей. В комитете по транспорту сообщали, что они отделались ушибами. Однако позднее региональное СУСК РФ уточнило, что двоих взрослых госпитализировали с травмами. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
"Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Бурятия Лагацкому Е.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении подростков в Омске
28 июля, 17:11
 
ПроисшествияРоссияУлан-УдэРеспублика БурятияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала