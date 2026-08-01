Бастрыкин потребовал доложить о расследовании ДТП с трамваями в Улан-Удэ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Улан-Удэ произошло столкновение двух трамваев.
- Предварительная причина аварии — технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.
- Пострадали 10 человек, включая двоих детей.
- Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о столкновении в Улан-Удэ двух трамваев, в результате которого пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе СУСК РФ.
Ранее региональное МВД сообщало, что на перекрестке улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ столкнулись два трамвая. Предварительная причина - технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях. Пострадали 10 человек, среди них двое детей. В комитете по транспорту сообщали, что они отделались ушибами. Однако позднее региональное СУСК РФ уточнило, что двоих взрослых госпитализировали с травмами. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
"Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Бурятия Лагацкому Е.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.