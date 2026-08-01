Полиция устанавливает местонахождение пропавшей в Барнауле женщины

Информация о пропаже 39-летней женщины появилась в барнаульских пабликах. Ее дочь сообщила, что Войткевич исчезла в ночь на 28 июля, с тех пор на связь не выходит уже несколько суток. По словам девушки, за месяц до происшествия Войткевич сильно избил сожитель. Дочь написала заявление в полицию.