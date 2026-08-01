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Полиция устанавливает местонахождение пропавшей в Барнауле женщины - РИА Новости, 01.08.2026
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16:17 01.08.2026
Полиция устанавливает местонахождение пропавшей в Барнауле женщины

Полиция выясняет местонахождение женщины, пропавшей в Барнауле пять дней назад

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Барнауле пять дней назад пропала 39-летняя Анна Войткевич, ее местонахождение устанавливают полицейские.
  • По словам дочери пропавшей, за месяц до происшествия женщину сильно избил сожитель.
БАРНАУЛ, 1 авг – РИА Новости. Полицейские устанавливают местонахождение 39-летней Анны Войткевич, пропавшей в Барнауле пять дней назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.
Информация о пропаже 39-летней женщины появилась в барнаульских пабликах. Ее дочь сообщила, что Войткевич исчезла в ночь на 28 июля, с тех пор на связь не выходит уже несколько суток. По словам девушки, за месяц до происшествия Войткевич сильно избил сожитель. Дочь написала заявление в полицию.
"Заявление зарегистрировано в отделе полиции по Ленинскому району. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей женщины, устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
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