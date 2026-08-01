ВСУ атаковали автобус в Запорожской области, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ при помощи БПЛА атаковали автобус в Запорожской области, есть погибший.
- Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.
- Трагедия произошла на дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка.
- В салоне находились работники железорудного комбината, возвращавшиеся со смены домой.
- Противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал гражданских.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА атаковали автобус в Запорожской области, есть погибший, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«
"В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб", — написал он на платформе "Макс".
Трагедия произошла на дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка. В автобусе находились работники железорудного комбината, возвращавшиеся со смены домой.
По словам Балицкого, противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал гражданских.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18