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ВСУ атаковали автобус в Запорожской области, один человек погиб - РИА Новости, 01.08.2026
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08:37 01.08.2026 (обновлено: 12:30 01.08.2026)
ВСУ атаковали автобус в Запорожской области, один человек погиб

В Запорожской области один человек погиб и 12 ранены при атаке ВСУ на автобус

© Фото : Евгений Балицкий/MAXПоследствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Евгений Балицкий/MAX
Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ при помощи БПЛА атаковали автобус в Запорожской области, есть погибший.
  • Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.
  • Трагедия произошла на дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка.
  • В салоне находились работники железорудного комбината, возвращавшиеся со смены домой.
  • Противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал гражданских.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА атаковали автобус в Запорожской области, есть погибший, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«
"В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб", — написал он на платформе "Макс".
Трагедия произошла на дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка. В автобусе находились работники железорудного комбината, возвращавшиеся со смены домой.
По словам Балицкого, противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал гражданских.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений БалицкийРоссия
 
 
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