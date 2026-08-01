Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области

Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области

ВСУ атаковали автобус в Запорожской области, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ при помощи БПЛА атаковали автобус в Запорожской области, есть погибший.

Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия произошла на дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка.

В салоне находились работники железорудного комбината, возвращавшиеся со смены домой.

Противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал гражданских.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА атаковали автобус в Запорожской области, есть погибший, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

« "В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб", — написал он на платформе " Макс ".

Трагедия произошла на дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка. В автобусе находились работники железорудного комбината, возвращавшиеся со смены домой.

По словам Балицкого, противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал гражданских.