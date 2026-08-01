Ученый рассказал о главных астрономических событиях в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ Второго августа Меркурий будет находиться в максимальной западной элонгации 19 градусов, что позволит наблюдать его утром до восхода солнца с помощью телескопа или бинокля.

Двенадцатого августа произойдут два важных астрономических события: метеорный поток Персеиды и полное солнечное затмение, которое в европейской части России будет видно как частное.

Двадцать восьмого августа состоится частное лунное затмение, во время которого диск Луны приобретет глубокий красный цвет.

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Метеорный поток Персеиды, солнечное и лунное затмения и красная луна станут главными астрономическими событиями августа, сообщил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

"Второго августа Меркурий будет находиться в максимальной западной элонгации 19 градусов. Это означает, что утром до восхода солнца его можно будет рассмотреть с помощью телескопа или даже бинокля", - рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что, как и в прошлом году, главным астрономическим днем августа станет 12 число.

"В этот день на небе произойдут сразу два важных события. Ожидаемым и регулярным явлением станет метеорный поток Персеиды . Образованный хвостом кометы Свифта-Таттла поток является одним из самых мощных в году. Другим зрелищным событием 12 августа станет полное солнечное затмение, однако на территории европейской части России будет видно лишь частное затмение", - рассказал Алексеев.

По его словам, с солнечным затмением всегда совпадает дата новолуния, поэтому ночью 12 августа Луна не будет мешать наблюдать метеорный поток Персеиды.

Примерно через две недели после солнечного затмения, 28 августа, состоится частное лунное затмение, рассказал Алексеев.