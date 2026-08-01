Люди гуляют на Красной площади в Москве

Люди гуляют на Красной площади в Москве

Пенсии, ЖКХ, ОСАГО и больничные. Что изменится с 1 августа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Некоторым категориям граждан пересчитают пенсии, у карт "Мир" появится новая функция, изменится порядок выплат ОСАГО, а для самозанятых откроется перспективная возможность. Об этих и других нововведениях августа — в материале РИА Новости.

Пенсии

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Для этого Социальный фонд России (СФР) пересчитает страховые выплаты тем, кто работал в 2025-м. При одном условии: если работодатель платил за таких сотрудников страховые взносы.

Прибавка зависит от числа заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). За год учтут не более трех. В 2026-м один ИПК составлял 156,76 рубля. Следовательно, максимальное увеличение — приблизительно 470 рублей в месяц.

Кроме того, Соцфонд увеличит накопительные пенсии — на 17,3 процента. До августовского изменения средний размер такой выплаты был приблизительно 1600 рублей в месяц. После выйдет около 1877. Точная сумма будет зависеть от размера накопительной пенсии каждого гражданина.

Вырастут и срочные пенсионные выплаты — на 19,3 процента. Правда, есть нюанс: изменение коснется лишь тех, кто формировал накопления добровольно (например, участвовал в программе софинансирования). На данный момент средний размер выплаты — три тысячи рублей. После перерасчета получится около 3,6 тысячи.

Удвоят фиксированную выплату тем гражданам, кому в августе исполняется 80 лет. Ее общеустановленный размер (в 2026-м — 9584,69 рубля) вырастет до 19 169 рублей. Аналогичная индексация положена и тем, кто получает страховую пенсию по старости с I группой инвалидности.

Одну и ту же надбавку дважды не назначают. Если фиксированную выплату по инвалидности уже удвоили, по достижении 80 лет второй раз этого не произойдет.

Во всех трех случаях СФР сделает перерасчеты сам. Так что никаких заявлений в инстанции подавать не требуется.

Поддержка участников СВО

Справку об участии в СВО теперь можно получить за несколько минут. Поданное через "Госуслуги" заявление сразу направят в электронный сервис сведений Минобороны России. Нововведение должно работать с 27 августа.

Кроме того, вступил в силу закон, согласно которому детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы будут зачислять в школы и детские сады в первоочередном порядке.

Налоги

Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет автоматически направлять пользователям портала "Госуслуги" налоговые уведомления. Если раньше для этого требовалось предварительное согласие, то теперь оно не нужно.

По таким уведомлениям уплачиваются имущественные налоги физлиц (транспортный, земельный, на имущество), а также рассчитанный НДФЛ и налог с процентов по вкладам.

Через "Госуслуги" также могут приходить требования об уплате задолженностей и решения об их взыскании.

Если документ гражданину отправили в электронном виде, бумажная версия (заказное письмо) не дублируется. При этом налогоплательщик может отказаться от получения уведомления через портал. Сделать это можно там же, в личном кабинете, оформив отказ.

Неизменным остается основной способ — личный кабинет на сайте ФНС. Налоговое уведомление поступит туда в любом случае. Срок уплаты — не позднее 1 декабря текущего года.

Кроме того, изменятся форма и формат подачи налоговых деклараций — единой упрощенной и по косвенным налогам.

ЖКХ

С 1 августа в платежных документах будут отдельной графой указаны расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт. Таким образом станет ясно, сколько управляющая компания (УК) начислила за регулярное обслуживание дома, сколько — за ремонт подъездов, инженерных систем и прочее.

При этом УК должна учитывать перерывы в подаче коммунальных услуг (водо- и газоснабжение, вывоз мусора, отопление и так далее) и автоматически уменьшать начисления.

Случается, что перерасчет не делают. Поэтому важно сохранить номер заявки и акт. Там указано, как долго была отключена та или иная услуга (например, отопление). Обычно квитанции направляются не позднее 5-го числа каждого месяца, а оплатить их нужно не позднее 15-го числа следующего. Это правило действует с 1 марта 2026-го.

Страхование и больничные

От полиса ОСАГО теперь можно будет отказаться до начала страхования. Раньше страховая компания в таких случаях оставляла всю сумму себе.

Страхователю вернут 78 процентов от уплаченной премии. Эта доля по правилам тарифа предназначена для будущих страховых выплат. Оставшиеся 22 процента пойдут на расходы страховщика по ведению дела, а также на отчисления в спецрезервы.

Оформить отказ от ОСАГО можно дистанционно. Центральный банк России указывает, что страховая обязана дать такую возможность независимо от того, каким был полис — электронным или бумажным.

В августе первые выплаты по больничным листам получат те самозанятые, которые с января участвуют в программе СФР по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности и с февраля платили взносы.

Суть эксперимента в следующем: работающие на себя выбирают страховую сумму — 35 или 50 тысяч рублей; уплачивают добровольные взносы (в период более шести месяцев, но не дольше одного года); за первые полгода участники получают пособие в размере 70 процентов от выбранной страховой суммы, а через год — всю сумму.

Недвижимость

К осени планировалось, что завершится "гаражная амнистия". Однако с 1 августа ее продлевают еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года.

Программа позволяет в упрощенном порядке оформить капитальный гараж, построенный до 30 декабря 2004-го, и землю под ним. Амнистия не распространяется на металлические "ракушки", подземные паркинги при многоквартирных домах и самострой.

По данным Росреестра, с начала действия закона о "гаражной амнистии" в стране в упрощенном порядке зарегистрировано почти 750 тысяч объектов.

Карты "Мир"

С 1 августа стартует эксперимент правительства: картой "Мир" можно будет подтвердить право на некоторые из льгот. Механизм следующий: при оплате товара, услуги или проезда система сама проверит, есть ли у гражданина льготная категория. Бумажное удостоверение при этом не потребуется.

Пилотный проект продлится до весны 2027-го. Участвуют в нем три субъекта: Башкортостан, Ростовская и Тюменская области.

ГОСТ и маркировки

Вступает в силу запрет на розничную продажу немаркированных остатков, включенных в расширенный перечень товаров легкой промышленности. К ним относятся: огнестойкая защитная одежда, производственные рукавицы и перчатки, защитные головные уборы, пояса, ремни, спасательные жилеты; спецодежда для служб охраны, медицины, строительства и промышленности, средства защиты головы, органов слуха, лица.

Изменения коснутся предпринимателей, специализирующихся на мясной продукции. На готовые и консервированные продукты из мяса и его субпродуктов, кулинарные мясные изделия, тушенку, паштеты с 1 августа нужно наносить средства идентификации, а сведения необходимо отправлять в систему "Честный знак".