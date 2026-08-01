В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Орловка Белгородского округа FPV-дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль.
- Водитель с осколочным ранением живота доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, ему оказывается медицинская помощь.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля пострадал в селе Орловка Белгородского округа при атаке FPV-дрона ВСУ, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Уточняется, что мужчина с осколочным ранением живота доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Ему оказывается медицинская помощь. Транспортное средство повреждено.
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