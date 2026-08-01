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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусный и качественный арбуз - РИА Новости, 01.08.2026
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00:03 01.08.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусный и качественный арбуз

Роспотребнадзор: вкусный и качественный арбуз имеет целостную твердую корку

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАрбуз
Арбуз - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Арбуз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зрелый арбуз имеет целостную твердую корку без повреждений, яркий цвет и светлое, максимально желтое пятно на боку, где плод лежал на земле.
  • Мякоть зрелого арбуза сочная и нежная, сладкая на вкус, семена вызревшие, черного или коричневого цвета.
  • Не рекомендуется разрезать арбуз на части или вырезать кусочек «на пробу», так как в месте разреза быстро размножаются микроорганизмы, что повышает риск пищевых инфекций.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вкусный и зрелый арбуз имеет целостную твердую корку без повреждений, яркий цвет и светлое пятно на боку, мякоть должна быть сочной и нежной, без ослизнения, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"При выборе арбуза следует обратить внимание на его внешний вид и признаки зрелости: хороший, зрелый арбуз, как правило, достаточно крупный, с целостной коркой без повреждений. Окраска его корки яркая и контрастная, а светлое пятно на боку – месте, на котором плод лежал на земле, – должно быть максимально желтым, иногда с оранжевым оттенком", - говорится в сообщении.
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В Роспотребнадзоре добавили, что спелый арбуз покрыт твердой блестящей коркой. Если ноготь легко протыкает кожуру, это может свидетельствовать о незрелости плода. Усик и плодоножка у зрелого арбуза обычно сухие.
Мякоть зрелого арбуза – сочная и нежная, без ослизнения, сладкая на вкус. Семена должны быть вызревшими, черного или коричневого цвета. Дополнительными признаками зрелости считаются вибрация при ударе ладонью, умеренно звонкий звук при постукивании согнутым пальцем и слабый хруст при сжатии вдоль, уточнили в ведомстве.
"Не рекомендуется выбирать ни самый крупный, ни самый маленький арбуз: плоды одной степени зрелости обычно не сильно отличаются по размеру, оптимальным выбором чаще всего становится арбуз среднего размера", - добавили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, не допускается разрезать арбуз или дыню на части, а также вырезать кусочек "на пробу", поскольку в месте разреза очень быстро размножаются микроорганизмы, что повышает риск пищевых инфекций.
"Разрезанные арбузы и дыни следует хранить только в холодильнике. Если после разрезания обнаруживается кислый запах, употреблять такой арбуз нельзя: это признак начавшейся микробиологической порчи, которая может стать причиной пищевого отравления", - предупредили в Роспотребнадзоре.
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