В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусный и качественный арбуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Зрелый арбуз имеет целостную твердую корку без повреждений, яркий цвет и светлое, максимально желтое пятно на боку, где плод лежал на земле.

Мякоть зрелого арбуза сочная и нежная, сладкая на вкус, семена вызревшие, черного или коричневого цвета.

Не рекомендуется разрезать арбуз на части или вырезать кусочек «на пробу», так как в месте разреза быстро размножаются микроорганизмы, что повышает риск пищевых инфекций.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вкусный и зрелый арбуз имеет целостную твердую корку без повреждений, яркий цвет и светлое пятно на боку, мякоть должна быть сочной и нежной, без ослизнения, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"При выборе арбуза следует обратить внимание на его внешний вид и признаки зрелости: хороший, зрелый арбуз, как правило, достаточно крупный, с целостной коркой без повреждений. Окраска его корки яркая и контрастная, а светлое пятно на боку – месте, на котором плод лежал на земле, – должно быть максимально желтым, иногда с оранжевым оттенком", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзоре добавили, что спелый арбуз покрыт твердой блестящей коркой. Если ноготь легко протыкает кожуру, это может свидетельствовать о незрелости плода. Усик и плодоножка у зрелого арбуза обычно сухие.

Мякоть зрелого арбуза – сочная и нежная, без ослизнения, сладкая на вкус. Семена должны быть вызревшими, черного или коричневого цвета. Дополнительными признаками зрелости считаются вибрация при ударе ладонью, умеренно звонкий звук при постукивании согнутым пальцем и слабый хруст при сжатии вдоль, уточнили в ведомстве.

"Не рекомендуется выбирать ни самый крупный, ни самый маленький арбуз: плоды одной степени зрелости обычно не сильно отличаются по размеру, оптимальным выбором чаще всего становится арбуз среднего размера", - добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, не допускается разрезать арбуз или дыню на части, а также вырезать кусочек "на пробу", поскольку в месте разреза очень быстро размножаются микроорганизмы, что повышает риск пищевых инфекций.