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Число туристов в Анталье может снизиться по итогам года, считает эксперт - РИА Новости, 01.08.2026
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23:42 01.08.2026
Число туристов в Анталье может снизиться по итогам года, считает эксперт

Кавалоглу: число туристов в Анталье может снизиться на 1,2 миллиона человек

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОдин из пляжей в Анталье, Турция
Один из пляжей в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Один из пляжей в Анталье, Турция . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число принятых Антальей туристов снизилось на 9,6% по итогам второго квартала.
  • По прогнозам Каана Кавалоглу, из-за геополитической обстановки и растущих расходов отельеров Анталья примет на 1–1,25 миллиона туристов меньше по итогам года.
  • Отельеры Антальи поддерживают сбалансированные цены, чтобы выдержать конкуренцию с Испанией и Грецией.
СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Число посетивших Анталью по итогам года туристов может снизиться на порядка 1,2 миллиона человек из-за геополитической обстановки, считает председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу.
Кавалоглу отметил, что по итогам второго квартала число принятых курортом туристов снизилось на 9,6%. Ситуацию за семь месяцев чуть улучшили показатели июля - курорт посетили более 8 миллионов отдыхающих.
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"По нашим прогнозам, из-за геополитической обстановки в регионе и растущих расходов отельеров из-за нынешнего курса валют Анталья примет на 1-1,25 миллиона туристов меньше по итогам года", - цитирует Кавалоглу портал Turizm Ekonomi.
По его словам, наблюдается снижение числа туристов с 9 из 10 основных направлений, рост отмечен только среди прибывающих с Украины туристов.
Кавалоглу отметил, что отельеры Антальи "поддерживают сбалансированные цены", чтобы выдержать конкуренцию с Испанией и Грецией, где "нет проблем с инфляцией".
Он отметил, что из-за ближневосточного кризиса пострадала не только туриндустрия, но и 44 связанных с ней сектора экономики.
Анталья за 2025 год приняла более 17 миллионов туристов, установив новый рекорд, больше всего иностранцев - почти 4 миллиона - прибыли из РФ.
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