Один из пляжей в Анталье, Турция . Архивное фото

Один из пляжей в Анталье, Турция

Число туристов в Анталье может снизиться по итогам года, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Число принятых Антальей туристов снизилось на 9,6% по итогам второго квартала.

По прогнозам Каана Кавалоглу, из-за геополитической обстановки и растущих расходов отельеров Анталья примет на 1–1,25 миллиона туристов меньше по итогам года.

Отельеры Антальи поддерживают сбалансированные цены, чтобы выдержать конкуренцию с Испанией и Грецией.

СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Число посетивших Анталью по итогам года туристов может снизиться на порядка 1,2 миллиона человек из-за геополитической обстановки, считает председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу.

Кавалоглу отметил, что по итогам второго квартала число принятых курортом туристов снизилось на 9,6%. Ситуацию за семь месяцев чуть улучшили показатели июля - курорт посетили более 8 миллионов отдыхающих.

"По нашим прогнозам, из-за геополитической обстановки в регионе и растущих расходов отельеров из-за нынешнего курса валют Анталья примет на 1-1,25 миллиона туристов меньше по итогам года", - цитирует Кавалоглу портал Turizm Ekonomi

По его словам, наблюдается снижение числа туристов с 9 из 10 основных направлений, рост отмечен только среди прибывающих с Украины туристов.

Кавалоглу отметил, что отельеры Антальи "поддерживают сбалансированные цены", чтобы выдержать конкуренцию с Испанией и Грецией, где "нет проблем с инфляцией".

Он отметил, что из-за ближневосточного кризиса пострадала не только туриндустрия, но и 44 связанных с ней сектора экономики.