Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе села Варваровка под Анапой тушат лесной пожар площадью 0,5 гектара.
- Для тушения пожара привлечены около 40 человек анапского пожарного гарнизона, четыре цистерны, силы и средства краевого лесопожарного центра и сотрудники Новороссийского лесничества.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лесной пожар площадью 0,5 гектара тушат в районе села Варваровка под Анапой, сообщила мэрия города.
"В районе села Варваровка тушат лесной пожар. Ориентировочно, площадь возгорания составляет 0,5 гектара", - говорится в сообщении мэрии Анапы в Telegram-канале.
Для тушения привлечены около 40 человек анапского пожарного гарнизона, четыре цистерны, силы и средства краевого лесопожарного центра и сотрудники Новороссийского лесничества. Из-за труднодоступной местности огнетушащие средства доставляют на мототранспорте.
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