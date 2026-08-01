Под Анапой тушат лесной пожар площадью 0,5 гектара

Для тушения привлечены около 40 человек анапского пожарного гарнизона, четыре цистерны, силы и средства краевого лесопожарного центра и сотрудники Новороссийского лесничества. Из-за труднодоступной местности огнетушащие средства доставляют на мототранспорте.