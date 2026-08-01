Необычные спектакли и роскошные сады: главные культурные события августа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Последний месяц лета — самое время посещать масштабные опен-эйры, чтобы записать себе в память больше неба, солнца, воздуха и зеленых лужаек. В августе пройдут самые интересные мероприятия этого лета в Москве — продолжится фестиваль "Русский КоТ" в саду Всероссийского музея декоративного искусства театрально-концертной афишей и парковыми инсталляциями, юбилей на Поклонной горе отпразднует "Русское поле", где оживут фольклорные обряды со всей России, а музей-усадьба Люблино впервые пригласит любоваться лучшими произведениями ландшафтных дизайнеров.
Фестивали
"Сады и люди"
© Фото предоставлены организаторами мероприятийФестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди"
© Фото предоставлены организаторами мероприятий
Фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди"
Впервые фестиваль ландшафтного искусства пройдет на живописной площадке исторической усадьбы графа Дурасова, для посетителей вход свободный. В этом году тема дизайнерских композиций — "Линия красоты". Представят более десяти партнерских садов, более 13 проектов начинающих студенческих команд, а также работы профессиональных архитекторов. Будут работать площадки "Огород в городе" с мастер-классами для взрослых, "Детский сад" с занятиями для малышей и подростков и "Зеленый лекторий" с полезными материалами для широкой аудитории.
Где: Музей-усадьба Люблино
Когда: 7-16 августа
"Русское поле"
© Фото предоставлены организаторами мероприятийФестиваль "Русское поле"
© Фото предоставлены организаторами мероприятий
Фестиваль "Русское поле"
Главный фольклорный праздник лета. Здесь покажут свадебные торжества разных народов России, традицию "Проводы астраханских ловцов рыб", обряд плетения девичьего венка, троичные обряды, музыкально-сценическое действо "Отбеливание холста" из Марий Эл и многое другое. Гостей ждут десятки интерактивных площадок: ярмарка мастеров, "Модный ряд", "Детские забавы", зоны исторической реконструкции старинного русского быта и поэтические соревнования. Впервые на "Музыкальной завалинке" состоится битва лучших инструментальных ансамблей страны. На "Сытном дворе" будут устраивать кулинарные эксперименты и устанавливать мировой рекорд. В рамках гала-концерта на главной сцене выступят Мари Краймбрери, Shaman, Galibri & Mavik, группа "Город 312", Денис Майданов и другие популярные исполнители. Вход свободный.
Где: Парк Победы на Поклонной горе
Когда: 22 августа
Фестиваль исторических садов
Фестиваль исторических садов в Царицыно
В парке появится 15 площадок с ландшафтными композициями на тему город-сад. Часть из них будет создана в сотрудничестве с учреждениями культуры и образования. Другие отобрали на открытом конкурсе проектов. В своих работах дизайнеры порассуждают на тему значения садов и парков в истории больших городов. Гости узнают о прикладных монастырских садах для выращивания еды, зеленых зонах для прогулок, местах проведения городских праздников XIX века, а также о современных парках, где можно отдохнуть и заняться искусством и творчеством. Еще на фестивале затронут тему фантазийных садов будущего, где природа встроена в архитектуру города как инженерная система. Посетители узнают об использовании вертикальных ферм, фитостен с автономным поливом, а также о том, как сады становятся интерактивными учебниками биологии и экологии.
Где: Музей-заповедник "Царицыно"
Когда: С 21 по 30 августа
Театр
"Вернувшиеся: Новая реальность"
© Фото предоставлены организаторами мероприятийИммерсивное шоу "Вернувшиеся" Особняк Дашков
© Фото предоставлены организаторами мероприятий
Иммерсивное шоу "Вернувшиеся" Особняк Дашков
"Особняк Дашков 5" запускает обновленную версию легендарного иммерсивного шоу "Вернувшиеся. Новая реальность" всего на 60 вечеров. Здание XIX века в центре Москвы превращается в дом семьи Алвинг. Зрители свободно перемещаются и изучают комнаты четырех этажей. В основе постановки — пьеса Генрика Ибсена "Привидения". В главных ролях Татьяна Лютаева, Линда Лапиньш, Глеб Бочков, Никита Санаев, Роман Евдокимов, Анастасия Морозовская, Мариэтта Цигаль-Полищук и Артур Астман. Режиссер — Мигель.
Где: театр "Особняк Дашков 5"
Когда: с 6 августа
"Шалом 48-23"
© Фото предоставлены организаторами мероприятийСпектакль-концерт "Шалом 48-23"
© Фото предоставлены организаторами мероприятий
Спектакль-концерт "Шалом 48-23"
Спектакль-концерт наполнен комическими, лирическими и драматическими моментами. Актеры делятся историями из детства, проведенного в различных уголках СССР и России, рассказывают, как пришли в профессию и о первой любви на фоне важных событий в истории страны. Это один из самых необычных спектаклей в афише театра, где на сцену выходят разные поколения труппы. Зрители услышат культовые песни разных времен.
Где: театр "Шалом", Малая сцена на Новослободской
Когда: 20 августа 19:00
"Песочный человек"
© Фото предоставлены организаторами мероприятийСпектакль "Песочный человек"
© Фото предоставлены организаторами мероприятий
Спектакль "Песочный человек"
Спектакль Малого театра на летней площадке "Театрального бульвара". Автор постановки по одноименной новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана — хореограф Леша Кот. Он воссоздал на сцене яркий фантасмагорический мир немецкого писателя. Главный герой Натанаэль, мечтая о совершенстве, приходит к окончательному разладу с обыденной реальностью. Подчиняясь оптической иллюзии, юноша не замечает, что действительное подменила вымышленность. Это спектакль — лабиринт, построенный на невероятных превращениях.
Где: Чистопрудный бульвар
Когда: 28 августа в 20:00
Выставки
"Алмазная колесница. Буддийское искусство России"
Здание ГМИИ имени А. С. Пушкина
Первый масштабный проект о буддийском искусстве в России. В экспозиции представят более семисот экспонатов: не выставлявшиеся ранее статуи и живописные произведения из коллекции Пушкинского музея, а также шедевры региональных музеев — уникальные памятники, редкие для всего буддийского мира. Совместный проект с Государственным музеем Востока, музеями Бурятии, Тывы и Калмыкии приурочен к Году единства народов России.
Где: ГМИИ имени А. С. Пушкина
Когда: с 4 августа
"Степан Эрьзя. Мифология скульптуры"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры" в Москве
Выставка "Степан Эрьзя. Мифология скульптуры" в Москве
Выставка посвящена 150-летию со дня рождения "русского Родена". В трех больших залах разместили более 80 произведений мастера, использовавшего в качестве материала для работ древесину экзотического кебрачо, растущего только в Аргентине, где скульптор прожил много лет.
Где: Третьяковская галерея на Крымском Валу
Когда: до 11 октября
"Вера Мухина: диалоги, грани"
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВыставка "Вера Мухина: диалоги, грани" в Москве
Выставка "Вера Мухина: диалоги, грани" в Москве
Скульптор впервые за долгое время раскрывается с совсем новой стороны: в первую очередь не как советский мастер масштабного монумента, а как авангардист и основатель отечественной школы художественного стекла. Вера Мухина работала со всеми материалами — от текстиля до бронзы, представ человеком эпохи Возрождения в ХХ веке. А попробовать на вкус главное произведение скульптора, "Рабочий и колхозница", можно в кофейне "Просвет" по соседству с музеем, где к юбилею Веры Мухиной сочинили сезонный напиток — ржаной латте на овсяном молоке с карамельным топпером в виде легендарных фигур.
Где: Всероссийский музей декоративного искусства
Когда: до 27 сентября
"Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката"
© Фото предоставлено организаторами мероприятия"Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката" в Музее Москвы
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
"Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката" в Музее Москвы
Плакаты появились на московских улицах еще в конце XIX века — киноафиши, рекламные баннеры. В Первую мировую они стали социальной рекламой, призывая помогать беженцам и солдатам. В Гражданскую — агитировали за новую власть, противопоставляя дореволюционную бедную жизнь позитивному будущему в Советской стране. Тогда же возникла серия "Окна сатиры РОСТА". Представленные вместе, плакаты рисуют образ Москвы, меняющийся на протяжении более ста лет. Часть работ создана легендами советского искусства — Казимиром Малевичем, Александром Родченко, "Кукрыниксами" и другими художниками.
Где: Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2)
Когда: до 30 августа
"Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа"
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВыставка "Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Москве
Выставка "Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Москве
Масштабная экспозиция — более 140 живописных и графических произведений, в том числе такие широко известные работы, как "Водоем", "Майские цветы", "Гобелен", "Призраки", "Автопортрет с сестрой". Борисов-Мусатов — культовая фигура для художников XX века. В своих произведениях он сделал форму смыслом и темой, внес в живопись тактильность — его работы, напоминающие гобелены, так и хочется пощупать.
Где: Третьяковская галерея на Кадашевской набережной
Когда: до 8 ноября
"Боги. Цари. Варвары. Монеты Боспорского царства"
© Фото предоставлены организаторами мероприятийВыставка "Боги. Цари. Варвары. Монеты Боспорского царства"
© Фото предоставлены организаторами мероприятий
Выставка "Боги. Цари. Варвары. Монеты Боспорского царства"
Изображения богов и предметы поклонения, древнегреческая керамика и фракийское оружие — все эти артефакты представляют Боспорское царство, которое было расположено на берегах Черного и Азовского морей. Выставка показывает монеты городов Таманского полуострова, Крыма и других регионов Северного Причерноморья. Среди них — редкие экземпляры, шедевры античной чеканки, легендарное скифское золото. Экспонаты формируют образ уникального государственного образования, "границы ойкумены", где жители греческих полисов не просто соседствовали с варварскими кочевыми народами, но и вели активную торговлю и интенсивный культурный обмен.
Где: Музей Международного нумизматического клуба
Когда: до 30 сентября.
"Лужники. Есть место истории"
Спортивная арена "Лужники"
Совместный проект Московского музея современного искусства и "Лужников", приуроченный к 70-летию Олимпийского комплекса. Экспозиция объединяет произведения разных периодов — от русского авангарда начала XX века до работ молодых авторов, созданных в последнее десятилетие, в том числе произведенных специально для выставки, предлагая многогранный взгляд на биографию одной из главных спортивных площадок страны и ее связь с отечественной историей и культурой.
Где: ММОМА на Гоголевском бульваре
Когда: с 31 июля по 29 ноября