Необычные спектакли и роскошные сады: главные культурные события августа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. Последний месяц лета — самое время посещать масштабные опен-эйры, чтобы записать себе в память больше неба, солнца, воздуха и зеленых лужаек. В августе пройдут самые интересные мероприятия этого лета в Москве — продолжится фестиваль "Русский КоТ" в саду Всероссийского музея декоративного искусства театрально-концертной афишей и парковыми инсталляциями, юбилей на Поклонной горе отпразднует "Русское поле", где оживут фольклорные обряды со всей России, а музей-усадьба Люблино впервые пригласит любоваться лучшими произведениями ландшафтных дизайнеров.

Фестивали

"Сады и люди"

© Фото предоставлены организаторами мероприятий Фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" © Фото предоставлены организаторами мероприятий Фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди"

Впервые фестиваль ландшафтного искусства пройдет на живописной площадке исторической усадьбы графа Дурасова, для посетителей вход свободный. В этом году тема дизайнерских композиций — "Линия красоты". Представят более десяти партнерских садов, более 13 проектов начинающих студенческих команд, а также работы профессиональных архитекторов. Будут работать площадки "Огород в городе" с мастер-классами для взрослых, "Детский сад" с занятиями для малышей и подростков и "Зеленый лекторий" с полезными материалами для широкой аудитории.

Где: Музей-усадьба Люблино

Когда: 7-16 августа

"Русское поле"

© Фото предоставлены организаторами мероприятий Фестиваль "Русское поле" © Фото предоставлены организаторами мероприятий Фестиваль "Русское поле"

Главный фольклорный праздник лета. Здесь покажут свадебные торжества разных народов России, традицию "Проводы астраханских ловцов рыб", обряд плетения девичьего венка, троичные обряды, музыкально-сценическое действо "Отбеливание холста" из Марий Эл и многое другое. Гостей ждут десятки интерактивных площадок: ярмарка мастеров, "Модный ряд", "Детские забавы", зоны исторической реконструкции старинного русского быта и поэтические соревнования. Впервые на "Музыкальной завалинке" состоится битва лучших инструментальных ансамблей страны. На "Сытном дворе" будут устраивать кулинарные эксперименты и устанавливать мировой рекорд. В рамках гала-концерта на главной сцене выступят Мари Краймбрери, Shaman, Galibri & Mavik, группа "Город 312", Денис Майданов и другие популярные исполнители. Вход свободный.

Где: Парк Победы на Поклонной горе

Когда: 22 августа

Фестиваль исторических садов

В парке появится 15 площадок с ландшафтными композициями на тему город-сад. Часть из них будет создана в сотрудничестве с учреждениями культуры и образования. Другие отобрали на открытом конкурсе проектов. В своих работах дизайнеры порассуждают на тему значения садов и парков в истории больших городов. Гости узнают о прикладных монастырских садах для выращивания еды, зеленых зонах для прогулок, местах проведения городских праздников XIX века, а также о современных парках, где можно отдохнуть и заняться искусством и творчеством. Еще на фестивале затронут тему фантазийных садов будущего, где природа встроена в архитектуру города как инженерная система. Посетители узнают об использовании вертикальных ферм, фитостен с автономным поливом, а также о том, как сады становятся интерактивными учебниками биологии и экологии.

Где: Музей-заповедник "Царицыно"

Когда: С 21 по 30 августа

Театр

"Вернувшиеся: Новая реальность"

© Фото предоставлены организаторами мероприятий Иммерсивное шоу "Вернувшиеся" Особняк Дашков © Фото предоставлены организаторами мероприятий Иммерсивное шоу "Вернувшиеся" Особняк Дашков

"Особняк Дашков 5" запускает обновленную версию легендарного иммерсивного шоу "Вернувшиеся. Новая реальность" всего на 60 вечеров. Здание XIX века в центре Москвы превращается в дом семьи Алвинг. Зрители свободно перемещаются и изучают комнаты четырех этажей. В основе постановки — пьеса Генрика Ибсена "Привидения". В главных ролях Татьяна Лютаева, Линда Лапиньш, Глеб Бочков, Никита Санаев, Роман Евдокимов, Анастасия Морозовская, Мариэтта Цигаль-Полищук и Артур Астман. Режиссер — Мигель.

Где: театр "Особняк Дашков 5"

Когда: с 6 августа

"Шалом 48-23"

© Фото предоставлены организаторами мероприятий Спектакль-концерт "Шалом 48-23" © Фото предоставлены организаторами мероприятий Спектакль-концерт "Шалом 48-23"

Спектакль-концерт наполнен комическими, лирическими и драматическими моментами. Актеры делятся историями из детства, проведенного в различных уголках СССР и России, рассказывают, как пришли в профессию и о первой любви на фоне важных событий в истории страны. Это один из самых необычных спектаклей в афише театра, где на сцену выходят разные поколения труппы. Зрители услышат культовые песни разных времен.

Где: театр "Шалом", Малая сцена на Новослободской

Когда: 20 августа 19:00

"Песочный человек"

© Фото предоставлены организаторами мероприятий Спектакль "Песочный человек" © Фото предоставлены организаторами мероприятий Спектакль "Песочный человек"

Спектакль Малого театра на летней площадке "Театрального бульвара". Автор постановки по одноименной новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана — хореограф Леша Кот. Он воссоздал на сцене яркий фантасмагорический мир немецкого писателя. Главный герой Натанаэль, мечтая о совершенстве, приходит к окончательному разладу с обыденной реальностью. Подчиняясь оптической иллюзии, юноша не замечает, что действительное подменила вымышленность. Это спектакль — лабиринт, построенный на невероятных превращениях.

Где: Чистопрудный бульвар

Когда: 28 августа в 20:00

Выставки

"Алмазная колесница. Буддийское искусство России"

Первый масштабный проект о буддийском искусстве в России. В экспозиции представят более семисот экспонатов: не выставлявшиеся ранее статуи и живописные произведения из коллекции Пушкинского музея, а также шедевры региональных музеев — уникальные памятники, редкие для всего буддийского мира. Совместный проект с Государственным музеем Востока, музеями Бурятии, Тывы и Калмыкии приурочен к Году единства народов России.

Где: ГМИИ имени А. С. Пушкина

Когда: с 4 августа

"Степан Эрьзя. Мифология скульптуры"

Выставка посвящена 150-летию со дня рождения "русского Родена". В трех больших залах разместили более 80 произведений мастера, использовавшего в качестве материала для работ древесину экзотического кебрачо, растущего только в Аргентине, где скульптор прожил много лет.

Где: Третьяковская галерея на Крымском Валу

Когда: до 11 октября

"Вера Мухина: диалоги, грани"

Скульптор впервые за долгое время раскрывается с совсем новой стороны: в первую очередь не как советский мастер масштабного монумента, а как авангардист и основатель отечественной школы художественного стекла. Вера Мухина работала со всеми материалами — от текстиля до бронзы, представ человеком эпохи Возрождения в ХХ веке. А попробовать на вкус главное произведение скульптора, "Рабочий и колхозница", можно в кофейне "Просвет" по соседству с музеем, где к юбилею Веры Мухиной сочинили сезонный напиток — ржаной латте на овсяном молоке с карамельным топпером в виде легендарных фигур.

Где: Всероссийский музей декоративного искусства

Когда: до 27 сентября

"Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия "Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката" в Музее Москвы © Фото предоставлено организаторами мероприятия "Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката" в Музее Москвы

Плакаты появились на московских улицах еще в конце XIX века — киноафиши, рекламные баннеры. В Первую мировую они стали социальной рекламой, призывая помогать беженцам и солдатам. В Гражданскую — агитировали за новую власть, противопоставляя дореволюционную бедную жизнь позитивному будущему в Советской стране. Тогда же возникла серия "Окна сатиры РОСТА". Представленные вместе, плакаты рисуют образ Москвы, меняющийся на протяжении более ста лет. Часть работ создана легендами советского искусства — Казимиром Малевичем, Александром Родченко, "Кукрыниксами" и другими художниками.

Где: Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2)

Когда: до 30 августа

"Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа"

Масштабная экспозиция — более 140 живописных и графических произведений, в том числе такие широко известные работы, как "Водоем", "Майские цветы", "Гобелен", "Призраки", "Автопортрет с сестрой". Борисов-Мусатов — культовая фигура для художников XX века. В своих произведениях он сделал форму смыслом и темой, внес в живопись тактильность — его работы, напоминающие гобелены, так и хочется пощупать.

Где: Третьяковская галерея на Кадашевской набережной

Когда: до 8 ноября

"Боги. Цари. Варвары. Монеты Боспорского царства"

© Фото предоставлены организаторами мероприятий Выставка "Боги. Цари. Варвары. Монеты Боспорского царства" © Фото предоставлены организаторами мероприятий Выставка "Боги. Цари. Варвары. Монеты Боспорского царства"

Изображения богов и предметы поклонения, древнегреческая керамика и фракийское оружие — все эти артефакты представляют Боспорское царство, которое было расположено на берегах Черного и Азовского морей. Выставка показывает монеты городов Таманского полуострова, Крыма и других регионов Северного Причерноморья. Среди них — редкие экземпляры, шедевры античной чеканки, легендарное скифское золото. Экспонаты формируют образ уникального государственного образования, "границы ойкумены", где жители греческих полисов не просто соседствовали с варварскими кочевыми народами, но и вели активную торговлю и интенсивный культурный обмен.

Где: Музей Международного нумизматического клуба

Когда: до 30 сентября.

"Лужники. Есть место истории"

Совместный проект Московского музея современного искусства и "Лужников", приуроченный к 70-летию Олимпийского комплекса. Экспозиция объединяет произведения разных периодов — от русского авангарда начала XX века до работ молодых авторов, созданных в последнее десятилетие, в том числе произведенных специально для выставки, предлагая многогранный взгляд на биографию одной из главных спортивных площадок страны и ее связь с отечественной историей и культурой.

Где: ММОМА на Гоголевском бульваре