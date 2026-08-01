В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Тамбов (Донское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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