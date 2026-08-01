В России до 2030 года обновят 75 аэропортов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России до 2030 года будут модернизированы не менее 75 аэропортов.
- В рамках модернизации запланировано строительство и реконструкция аэропортовых комплексов в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле, а также на Севере и Дальнем Востоке.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В России до 2030 года будут модернизированы не менее 75 аэропортов, в том числе в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле и городах на Севере и Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
"В рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" до 2030 года будут модернизированы не менее 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов", - рассказали в министерстве.
"В частности, запланировано строительство и реконструкция аэропортовых комплексов в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле, а также на Севере и Дальнем Востоке", - перечислили в Минтрансе.
Ранее в министерстве сообщали, что в России за последние пять лет открыто 22 новых аэровокзальных комплекса. В текущем году получены разрешения на ввод еще трех пассажирских терминалов.