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В России до 2030 года обновят 75 аэропортов - РИА Новости, 01.08.2026
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05:27 01.08.2026
В России до 2030 года обновят 75 аэропортов

РИА Новости: в России до 2030 года обновят 75 аэропортов

© РИА НовостиСтроительство нового терминала аэропорта в Краснодаре
Строительство нового терминала аэропорта в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости
Строительство нового терминала аэропорта в Краснодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России до 2030 года будут модернизированы не менее 75 аэропортов.
  • В рамках модернизации запланировано строительство и реконструкция аэропортовых комплексов в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле, а также на Севере и Дальнем Востоке.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В России до 2030 года будут модернизированы не менее 75 аэропортов, в том числе в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле и городах на Севере и Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
"В рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" до 2030 года будут модернизированы не менее 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов", - рассказали в министерстве.
"В частности, запланировано строительство и реконструкция аэропортовых комплексов в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле, а также на Севере и Дальнем Востоке", - перечислили в Минтрансе.
Ранее в министерстве сообщали, что в России за последние пять лет открыто 22 новых аэровокзальных комплекса. В текущем году получены разрешения на ввод еще трех пассажирских терминалов.
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РоссияБлаговещенскГорно-Алтайск
 
 
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