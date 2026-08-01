В России до 2030 года обновят 75 аэропортов

Краткий пересказ от РИА ИИ В России до 2030 года будут модернизированы не менее 75 аэропортов.

В рамках модернизации запланировано строительство и реконструкция аэропортовых комплексов в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле, а также на Севере и Дальнем Востоке.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В России до 2030 года будут модернизированы не менее 75 аэропортов, в том числе в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле и городах на Севере и Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в Минтрансе.

"В рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" до 2030 года будут модернизированы не менее 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов", - рассказали в министерстве.

"В частности, запланировано строительство и реконструкция аэропортовых комплексов в Благовещенске Горно-Алтайске , Вологде, Краснодаре, Ярославле, а также на Севере и Дальнем Востоке", - перечислили в Минтрансе.