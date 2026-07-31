Зоопсихолог рассказала, как кошки и собаки переносят разлуку с хозяином

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Собаки воспринимают уход хозяина как разрыв социальной связи, а кошки по своей природе более самостоятельны, поэтому обычно легче переносят одиночество, сообщила зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.

Специалист также отметила, что количество времени, которое питомец может провести один, зависит от возраста, характера, породы и предыдущего опыта. Так, например, взрослая кошка обычно спокойно переносит до девяти часов одиночества, если у нее есть доступ ко всему необходимому, а вот собаку оставлять на целый рабочий день не стоит, ей необходим выгул и общество хозяина.