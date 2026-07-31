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Зоопсихолог рассказала, как кошки и собаки переносят разлуку с хозяином - РИА Новости, 31.07.2026
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15:34 31.07.2026
Зоопсихолог рассказала, как кошки и собаки переносят разлуку с хозяином

Зоопсихолог Капустина: собаки и кошки переносят разлуку с хозяином по-разному

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка породы хайленд-фолд (шотландская длинношерстная вислоухая)
Кошка породы хайленд-фолд (шотландская длинношерстная вислоухая) - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кошка породы хайленд-фолд (шотландская длинношерстная вислоухая). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Собаки воспринимают уход хозяина как разрыв социальной связи, а кошки, будучи более самостоятельными, обычно легче переносят одиночество.
  • Время, которое питомец может провести один, зависит от возраста, характера, породы и предыдущего опыта.
  • Перед уходом хозяин может погулять с собакой или поиграть с кошкой, чтобы питомец потратил энергию и спокойно дождался возвращения.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Собаки воспринимают уход хозяина как разрыв социальной связи, а кошки по своей природе более самостоятельны, поэтому обычно легче переносят одиночество, сообщила зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.
"Четвероногие друзья переносят расставание по-разному. Собаки - социальные животные, поэтому длительное отсутствие хозяина они нередко воспринимают как разрыв социальной связи. Кошки по своей природе более автономны и территориальны, поэтому обычно легче переносят одиночество", - поделилась с "Life.ru" зоопсихолог.
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Специалист также отметила, что количество времени, которое питомец может провести один, зависит от возраста, характера, породы и предыдущего опыта. Так, например, взрослая кошка обычно спокойно переносит до девяти часов одиночества, если у нее есть доступ ко всему необходимому, а вот собаку оставлять на целый рабочий день не стоит, ей необходим выгул и общество хозяина.
"Даже если питомец кажется самостоятельным и спокойно переносит отсутствие хозяина, не стоит оставлять его без занятий", - уточнила Капустина.
Полноценная прогулка с собакой или хотя бы 15 минут активной игры с кошкой перед выходом помогут питомцу потратить накопившуюся энергию и спокойно дождаться возвращения хозяина, добавила специалист.
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