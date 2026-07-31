В Московском зоопарке у редкой змеи родились детеныши

Краткий пересказ от РИА ИИ В террариуме Московского зоопарка появились на свет детеныши питона Вома.

Это второе поколение питонов Вома в Московском зоопарке, потомство дали возрастные змеи, живущие там более десяти лет.

Детеныши — самец и самка — живут в служебных помещениях, их не могут видеть посетители зоопарка.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Детеныши питона Вома появились на свет в террариуме Московского зоопарка, они стали вторым поколением этих рептилий в зоосаде, сообщили в канале Московского зоопарка на платформе " Детеныши питона Вома появились на свет в террариуме Московского зоопарка, они стали вторым поколением этих рептилий в зоосаде, сообщили в канале Московского зоопарка на платформе " Макс ".

"В террариуме Московского зоопарка появились на свет детеныши питона Вома. Это редкие змеи, обитающие в Австралии , которых нечасто содержат в зарубежных зоопарках. В Московском зоопарке получили уже второе поколение этих рептилий, предыдущее было несколько лет назад от другой пары", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что предварительно появившиеся на свет детеныши - самец и самка. Сейчас каждый из них живет в своем террариуме в служебных помещениях, их не могут видеть посетители зоопарка. Змееныши практически сразу после рождения полиняли и начали есть - их кормят грызунами раз в неделю.

"Потомство дали возрастные змеи, которые более десяти лет живут в Московском зоопарке. Самка отложила яйца, которые затем поместили в инкубатор, где поддерживаются определенные температура и влажность воздуха. И спустя два месяца из них вылупились детеныши", - рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.