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В Московском зоопарке у редкой змеи родились детеныши - РИА Новости, 31.07.2026
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16:18 31.07.2026 (обновлено: 16:26 31.07.2026)
В Московском зоопарке у редкой змеи родились детеныши

В Московском зоопарке у питона Вома родились детеныши

© Московский зоопарк/MAXДетеныш питона Вома
Детеныш питона Вома - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Московский зоопарк/MAX
Детеныш питона Вома
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В террариуме Московского зоопарка появились на свет детеныши питона Вома.
  • Это второе поколение питонов Вома в Московском зоопарке, потомство дали возрастные змеи, живущие там более десяти лет.
  • Детеныши — самец и самка — живут в служебных помещениях, их не могут видеть посетители зоопарка.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Детеныши питона Вома появились на свет в террариуме Московского зоопарка, они стали вторым поколением этих рептилий в зоосаде, сообщили в канале Московского зоопарка на платформе "Макс".
"В террариуме Московского зоопарка появились на свет детеныши питона Вома. Это редкие змеи, обитающие в Австралии, которых нечасто содержат в зарубежных зоопарках. В Московском зоопарке получили уже второе поколение этих рептилий, предыдущее было несколько лет назад от другой пары", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что предварительно появившиеся на свет детеныши - самец и самка. Сейчас каждый из них живет в своем террариуме в служебных помещениях, их не могут видеть посетители зоопарка. Змееныши практически сразу после рождения полиняли и начали есть - их кормят грызунами раз в неделю.
"Потомство дали возрастные змеи, которые более десяти лет живут в Московском зоопарке. Самка отложила яйца, которые затем поместили в инкубатор, где поддерживаются определенные температура и влажность воздуха. И спустя два месяца из них вылупились детеныши", - рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Уточняется, что при рождении эти змеи имеют яркий окрас - песочно-желтый с вертикальными коричневыми полосами. У них узкая голова с большими глазами. Окрас взрослых питонов менее яркий, в длину они достигают полтора-два метра, самки всегда крупнее самцов.
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