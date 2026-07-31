Жители испанского анклава Сеута сообщают о страхе из-за мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ В испанском анклаве Сеута наблюдается сильное напряжение и тревога среди жителей на фоне наплыва мигрантов.

За сутки в Сеуту проникли около 49 тысяч мигрантов, по сообщению радиостанции Cadena SER со ссылкой на власти.

Число погибших при попытке пересечь границу мигрантов достигло 19, по информации телерадиокомпании RTVE.

МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Жители испанского анклава Сеута на фоне наплыва мигрантов сообщают о большом напряжении и тревоге в городе, люди в страхе и не выходят из домов.

"Царит сильная тревога. Люди не выходят из домов. Выходят, только чтобы купить еду, они боятся", - рассказал каналу RTVE сотрудник супермаркета в центре Сеуты Себастьян Антон.

Антон рассказал, что ему пришлось закрыть магазин "по соображениям безопасности", так как очень много людей пытались прорваться внутрь.

"Мы хотим помочь, но всем помочь невозможно. Я никогда в жизни не сталкивался с подобной ситуацией и больше никогда не увижу ничего подобного", - сказал он.

Мужчина сравнил ситуацию с подобным кризисом в 2021 году, отметив, что тогда большинство прибывших составляли юноши и мужчины.

"Сейчас здесь самые разные люди. Вчера я привел к себе трех 12-летних девочек, которые плакали на улице, потому что не знали, что им делать", - рассказал мужчина.

Сотрудница аптеки, имя которой RTVE не указывает, сообщила телеканалу, что ей потребовалось вдвое больше времени, чтобы добраться до работы, так как главные улицы города переполнены.

"У меня смешанные чувства. Много неуверенности и страха из-за огромного потока людей, но в то же время и грусть, потому что они подходят и просят мой телефон, чтобы позвонить своим семьям", - рассказала женщина телеканалу.