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Синоптик рассказал, когда закончится жара в Москве - РИА Новости, 31.07.2026
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12:05 31.07.2026
Синоптик рассказал, когда закончится жара в Москве

Голубев: в начале следующей недели жара в Московском регионе отступит

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДевушка на Красной площади в Москве
Девушка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Девушка на Красной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московском регионе жара отступит с понедельника из-за северного антициклона.
  • Температура опустится до +20–24 градусов, соответствуя климатической норме начала августа.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Уже в начале следующей недели жара в Московском регионе отступит из-за северного антициклона, который собьет температуру на 3–5 градусов, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Жара, которая будет в московском регионе на выходных, отступит уже с понедельника, и столбики термометров опустятся до +20-24 градусов. Начнется легкое понижение температуры из-за прохладного антициклона, который придет с севера и собьет температуру на 3–5 градусов", — рассказал синоптик.
Голубев отметил, что резкого похолодания в Москве не ожидается. "Погода станет просто умеренно теплой, соответствующей климатической норме начала августа", - заключил он.
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ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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