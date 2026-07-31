Синоптик рассказал, когда закончится жара в Москве

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Уже в начале следующей недели жара в Московском регионе отступит из-за северного антициклона, который собьет температуру на 3–5 градусов, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Жара, которая будет в московском регионе на выходных, отступит уже с понедельника, и столбики термометров опустятся до +20-24 градусов. Начнется легкое понижение температуры из-за прохладного антициклона, который придет с севера и собьет температуру на 3–5 градусов", — рассказал синоптик.