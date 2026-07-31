Защита обжалует арест второго фигуранта дела об избиении Зезина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аркадий Вагнер арестован по решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга.
- Адвокат Алексей Стадников заявил, что не согласен с решением суда и будет обжаловать арест.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Арест Аркадия Вагнера, второго фигуранта уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения известного уральского ученого Никиты Зезина, будет обжалован, сообщил журналистам его адвокат Алексей Стадников.
В пятницу Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Вагнера по 28 сентября.
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"Не согласны с решением суда, оно незаконно и необоснованно, будем обжаловать", – сказал адвокат.
Ранее этот же суд отправил в СИЗО другого фигуранта дела Александра Реверука до 26 сентября. Его защита также собирается обжаловать арест.
Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти ученый был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили отцы детей, которые напали на ученых и избили их. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, Реверук и Вагнер были задержаны.
Фигурант дела об избиении ученого Зезина не признал вину
30 июля, 18:14