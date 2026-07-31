Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует арест второго фигуранта дела об избиении Зезина - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 31.07.2026 (обновлено: 16:23 31.07.2026)
Защита обжалует арест второго фигуранта дела об избиении Зезина

Защита обжалует арест в Екатеринбурге второго фигуранта дела об избиении Зезина

© РИА НовостиАркадий Вагнер в суде
Аркадий Вагнер в суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости
Аркадий Вагнер в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аркадий Вагнер арестован по решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга.
  • Адвокат Алексей Стадников заявил, что не согласен с решением суда и будет обжаловать арест.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Арест Аркадия Вагнера, второго фигуранта уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения известного уральского ученого Никиты Зезина, будет обжалован, сообщил журналистам его адвокат Алексей Стадников.
В пятницу Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Вагнера по 28 сентября.
«
"Не согласны с решением суда, оно незаконно и необоснованно, будем обжаловать", – сказал адвокат.
Ранее этот же суд отправил в СИЗО другого фигуранта дела Александра Реверука до 26 сентября. Его защита также собирается обжаловать арест.
Зезин скончался 22 июля в больнице, по предварительным данным, от сердечного приступа. По заявлению депутата свердловского заксобрания Вячеслава Венгера, незадолго до смерти ученый был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили отцы детей, которые напали на ученых и избили их. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, Реверук и Вагнер были задержаны.
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Фигурант дела об избиении ученого Зезина не признал вину
30 июля, 18:14
 
ПроисшествияЕкатеринбургНикита ЗезинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала