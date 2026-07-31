"Это выгодно России". На Западе изумились хитрому плану Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский пытается вернуть интерес президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине, объединив его с войной в Иране.

Трамп прекратил военную помощь Киеву в 2025 году и занял нейтральную позицию, что выгодно Москве.

Трамп рассматривает Украину и Иран как отдельные проблемы и не стремится объединить их в общий геополитический контекст.

МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается вернуть интерес президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине, объединив его с войной в Иране, пишет журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Владимир Зеленский пытается вернуть интерес президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине, объединив его с войной в Иране, пишет журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ)

"Позиция Украины в этой ситуации ясна: она заинтересована в том, чтобы привлечь США в качестве союзника в борьбе против России. Решение Трампа прекратить военную помощь Киеву в 2025 году и занять нейтральную позицию в первую очередь выгодно Москве", — сообщается в материале.

Отмечается, что Киев старается использовать любой аргумент, который может сделать его привлекательным в глазах Вашингтона, включая утверждения о готовности предоставить технологии БПЛА. Автор статьи напомнил, что незадолго до визита в Белый дом Зеленский обвинил Россию в предоставлении разведданных Ирану для атак на американские базы. Однако, утверждает Рюеш, главе киевского режима провалился в своих попытках убедить Трампа во время личной беседы.

"На вопрос репортера о предполагаемом сотрудничестве разведки между Москвой и Тегераном Трамп ответил уклончиво. Он сказал, что не верит в это, но спросит у Путина", — говорится в публикации.

Также автор статьи акцентирует внимание на "глубокую антипатию" главы Белого дома к Зеленскому, несмотря на сообщения о якобы более тесных отношениях.

"Трамп рассматривает Украину и Иран исключительно как отдельные проблемы. Его специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступают посредниками в обоих конфликтах, но по отдельности и без учета более широкого геополитического контекста. Если бы Трамп хотел привлечь Украину к союзу против Ирана, вторник предоставил бы такую ​​возможность. Вместо этого он встретился с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по отдельности, а не вместе", — ответил обозреватель.

Во вторник Зеленский встретился с американским лидером в Белом доме, встреча длилась менее часа. Кроме того, главу киевского режима завели на встречу с бокового входа резиденции президента вместо парадного.