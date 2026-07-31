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"Это выгодно России". На Западе изумились хитрому плану Зеленского - РИА Новости, 31.07.2026
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10:57 31.07.2026 (обновлено: 11:34 31.07.2026)
"Это выгодно России". На Западе изумились хитрому плану Зеленского

NZZ: Зеленский хочет вернуть интерес Трампа к Украине с помощью Ирана

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский пытается вернуть интерес президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине, объединив его с войной в Иране.
  • Трамп прекратил военную помощь Киеву в 2025 году и занял нейтральную позицию, что выгодно Москве.
  • Трамп рассматривает Украину и Иран как отдельные проблемы и не стремится объединить их в общий геополитический контекст.
МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается вернуть интерес президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине, объединив его с войной в Иране, пишет журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
"Позиция Украины в этой ситуации ясна: она заинтересована в том, чтобы привлечь США в качестве союзника в борьбе против России. Решение Трампа прекратить военную помощь Киеву в 2025 году и занять нейтральную позицию в первую очередь выгодно Москве", — сообщается в материале.
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Отмечается, что Киев старается использовать любой аргумент, который может сделать его привлекательным в глазах Вашингтона, включая утверждения о готовности предоставить технологии БПЛА. Автор статьи напомнил, что незадолго до визита в Белый дом Зеленский обвинил Россию в предоставлении разведданных Ирану для атак на американские базы. Однако, утверждает Рюеш, главе киевского режима провалился в своих попытках убедить Трампа во время личной беседы.
"На вопрос репортера о предполагаемом сотрудничестве разведки между Москвой и Тегераном Трамп ответил уклончиво. Он сказал, что не верит в это, но спросит у Путина", — говорится в публикации.
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Также автор статьи акцентирует внимание на "глубокую антипатию" главы Белого дома к Зеленскому, несмотря на сообщения о якобы более тесных отношениях.
"Трамп рассматривает Украину и Иран исключительно как отдельные проблемы. Его специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступают посредниками в обоих конфликтах, но по отдельности и без учета более широкого геополитического контекста. Если бы Трамп хотел привлечь Украину к союзу против Ирана, вторник предоставил бы такую ​​возможность. Вместо этого он встретился с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по отдельности, а не вместе", — ответил обозреватель.
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Во вторник Зеленский встретился с американским лидером в Белом доме, встреча длилась менее часа. Кроме того, главу киевского режима завели на встречу с бокового входа резиденции президента вместо парадного.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позже заявила, что встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и Зеленским прошли позитивно и продуктивно, не приведя других подробностей.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампИранСШАБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
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