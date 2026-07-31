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Зеленский вернулся из США с "дыркой от бублика", считает Медведчук - РИА Новости, 31.07.2026
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12:06 31.07.2026
Зеленский вернулся из США с "дыркой от бублика", считает Медведчук

Медведчук: Зеленский приехал из США с дыркой от бублика вместо результатов

© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский привез из США "дырку от бублика" вместо результатов, считает Медведчук.
  • По его мнению, так получилось не из-за того, что главе киевского режима в чем-то отказались, а потому что не смогли бы дать то, что тот просит, даже если бы очень захотели.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский привез из США "дырку от бублика" вместо результатов, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Во вторник Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер позднее заявил, что пока "не уверен" в передаче Киеву лицензии.
"Зеленский приехал из США с дыркой от бублика не столько потому, что ему в чем-то отказали, а потому, что не смогли бы дать то, что он просит, даже если бы очень захотели", - написал Медведчук в своей статье на сайте названного движения.
Среди возможных требований, которые мог выдвинуть Зеленский Трампу, Медведчук называет просьбу повлиять на европейских политиков, ограничивающих власть Зеленского. Одной из причин нежелания Трампа ввязываться в дела Зеленского Медведчук считает большое количество внутренних проблем, требующих решения со стороны американского лидера.
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