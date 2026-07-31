Зеленский вернулся из США с "дыркой от бублика", считает Медведчук

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский привез из США "дырку от бублика" вместо результатов, считает Медведчук.
- По его мнению, так получилось не из-за того, что главе киевского режима в чем-то отказались, а потому что не смогли бы дать то, что тот просит, даже если бы очень захотели.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский привез из США "дырку от бублика" вместо результатов, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Во вторник Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер позднее заявил, что пока "не уверен" в передаче Киеву лицензии.
"Зеленский приехал из США с дыркой от бублика не столько потому, что ему в чем-то отказали, а потому, что не смогли бы дать то, что он просит, даже если бы очень захотели", - написал Медведчук в своей статье на сайте названного движения.
Среди возможных требований, которые мог выдвинуть Зеленский Трампу, Медведчук называет просьбу повлиять на европейских политиков, ограничивающих власть Зеленского. Одной из причин нежелания Трампа ввязываться в дела Зеленского Медведчук считает большое количество внутренних проблем, требующих решения со стороны американского лидера.