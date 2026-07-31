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Раскрыто, в каких регионах средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей - РИА Новости, 31.07.2026
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00:32 31.07.2026
Раскрыто, в каких регионах средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

РИА Новости: средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей в трех регионах

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средние зарплаты на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе в мае превысили 200 тысяч рублей.
  • Самая высокая средняя зарплата была на Чукотке — 260,7 тысячи рублей, в Магаданской области — 214,5 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 205,4 тысячи рублей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Средние зарплаты на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе в мае превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Самые высокие средние зарплаты в России получали на Чукотке - 260,7 тысячи рублей в месяц. В Магаданской области они составили 214,5 тысячи рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе - 205,4 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В мае в среднем по стране она составила 110,2 тысячи рублей.
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ЭкономикаЧукоткаМагаданская областьРоссия
 
 
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