Раскрыто, в каких регионах средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средние зарплаты на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе в мае превысили 200 тысяч рублей.
- Самая высокая средняя зарплата была на Чукотке — 260,7 тысячи рублей, в Магаданской области — 214,5 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 205,4 тысячи рублей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Средние зарплаты на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе в мае превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В мае в среднем по стране она составила 110,2 тысячи рублей.
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