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Депутат Госдумы предложил ввести "родительскую зарплату" - РИА Новости, 31.07.2026
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05:09 31.07.2026
Депутат Госдумы предложил ввести "родительскую зарплату"

Миронов предложил ввести ежемесячную "родительскую зарплату"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату» для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей.
  • По мнению Миронова, эта мера особенно важна для многодетных семей и снизит нагрузку на ясли и детские сады в первые годы жизни ребенка.
  • Миронов считает, что «родительская зарплата» станет признанием общественной значимости родительского труда и инвестицией в будущее страны.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную "родительскую зарплату" для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей.
"Воспитание детей - это огромный труд. Родитель, который посвящает себя семье, вкладывает в будущее страны не меньше, чем тот, кто ходит на работу. Государство должно признать это и начать выплачивать таким родителям ежемесячную "родительскую зарплату" не ниже прожиточного минимума", - сказал Миронов РИА Новости.
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По его словам, мера особенно важна для многодетных семей - благодаря ей один из родителей сможет спокойно заниматься воспитанием.
"Это также снизит нагрузку на ясли и детские сады в самый сложный и важный период - первые годы жизни ребенка", - добавил Миронов.
Он убежден, что такая мера станет реальным признанием общественной значимости родительского труда.
Лидер партии подчеркнул, что сегодня воспитание детей зачастую воспринимается как частное дело семьи, тогда как на самом деле это основа демографического и социального благополучия всей страны.
"Если мы хотим, чтобы в России рождалось больше детей, мы должны создать условия, при которых семья не боится потерять доход из-за того, что один из родителей посвятил себя воспитанию. "Родительская зарплата" - это инвестиция в будущее наших детей и всей страны", - подытожил Миронов.
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