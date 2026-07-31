Врач посоветовал заниматься йогой перед сном

Краткий пересказ от РИА ИИ Занятия йогой помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна, рассказал мануальный терапевт клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ярослав Макеенко.

У женщин с бессонницей через восемь недель регулярных занятий вечерней йогой улучшилось качество сна: они засыпали быстрее, спали дольше и меньше просыпались ночью.

Йога работает как ритуал, который успокаивает и помогает организму переключиться из режима "бодрствование" в режим "отдых и восстановление".

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Занятия йогой помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна, рассказал мануальный терапевт клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ярослав Макеенко.

"Есть хороший систематический обзор в BMC Psychiatry. Ученые провели 19 исследований с участием 1832 человек. Вывод: йога улучшает качество сна, особенно у людей с бессонницей, тревожностью и у пожилых. Эффект умеренный, но статистически значимый. То есть не чудо, но работает лучше, чем если ничего не делать", - сказал он "Газете.Ru"

Макеенко добавил, что другое исследование оценивает эффект вечерней йоги у женщин с бессонницей. Через восемь недель регулярных занятий участницы засыпали быстрее, спали дольше и меньше просыпались ночью. Эксперт отметил, что это была именно мягкая йога, а не силовые асаны, не интенсивные виньясы.

Он уточнил, что, скорее всего, тут работает эффект плацебо, но в контексте сна - это ритуал, который успокаивает.

По словам врача, перед сном организму нужно переключиться из режима "бодрствование" в режим "отдых и восстановление". И растяжка и йога работают как переключатель: они снижают мышечное напряжение, замедляют дыхание, снижают уровень кортизола, а если каждый вечер в одно и то же время делать одни и те же спокойные движения - это становится сигналом для мозга, что нужно спать.