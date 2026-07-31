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Врач посоветовал заниматься йогой перед сном - РИА Новости, 31.07.2026
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13:41 31.07.2026
Врач посоветовал заниматься йогой перед сном

Макеенко: занятия йогой помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна

© РИА Новости / Татьяна СтрельчукДевушка занимается йогой
Девушка занимается йогой - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Татьяна Стрельчук
Девушка занимается йогой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Занятия йогой помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна, рассказал мануальный терапевт клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ярослав Макеенко.
  • У женщин с бессонницей через восемь недель регулярных занятий вечерней йогой улучшилось качество сна: они засыпали быстрее, спали дольше и меньше просыпались ночью.
  • Йога работает как ритуал, который успокаивает и помогает организму переключиться из режима "бодрствование" в режим "отдых и восстановление".
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Занятия йогой помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна, рассказал мануальный терапевт клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ярослав Макеенко.
"Есть хороший систематический обзор в BMC Psychiatry. Ученые провели 19 исследований с участием 1832 человек. Вывод: йога улучшает качество сна, особенно у людей с бессонницей, тревожностью и у пожилых. Эффект умеренный, но статистически значимый. То есть не чудо, но работает лучше, чем если ничего не делать", - сказал он "Газете.Ru".
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Макеенко добавил, что другое исследование оценивает эффект вечерней йоги у женщин с бессонницей. Через восемь недель регулярных занятий участницы засыпали быстрее, спали дольше и меньше просыпались ночью. Эксперт отметил, что это была именно мягкая йога, а не силовые асаны, не интенсивные виньясы.
Он уточнил, что, скорее всего, тут работает эффект плацебо, но в контексте сна - это ритуал, который успокаивает.
По словам врача, перед сном организму нужно переключиться из режима "бодрствование" в режим "отдых и восстановление". И растяжка и йога работают как переключатель: они снижают мышечное напряжение, замедляют дыхание, снижают уровень кортизола, а если каждый вечер в одно и то же время делать одни и те же спокойные движения - это становится сигналом для мозга, что нужно спать.
При этом важно учесть, что при клинической бессоннице йога не решит проблему, и следует обратиться ко врачу.
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