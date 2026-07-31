Эксперт отметил рост интереса к изучению русского языка в Бразилии

Краткий пересказ от РИА ИИ Число людей, изучающих русский язык, резко выросло в Бразилии.

Россия и Бразилия договорились продвигать русский язык как иностранный и включать его в учебные планы ряда школ.

Курсы русского языка предлагаются в университетах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс, а в одной из школ на окраине Рио-де-Жанейро значительная часть учебной программы преподается на русском языке.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 июл - РИА Новости. Число людей, изучающих русский язык, резко выросло в Бразилии, все больше университетов и культурных центров предлагают соответствующие программы, сообщила РИА Новости координатор бизнес-клуба Бразилии и России Вера Герс Димитров.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что Россия и Бразилия договорились продвигать в республике русский язык как иностранный и включать его в учебные планы ряда школ.

"Наблюдается значительный рост числа культурных центров и университетов, желающих предлагать курсы русского языка. Интерес бразильцев к русскому языку в последние годы только возрос", - сказала Герс Димитров.

В качестве примера она отметила, что бесплатные онлайн-курсы русского языка, которые Русский дом в Бразилии предлагал во время пандемии, позволили существенно увеличить число слушателей с 300 в 2020 году до 8000 два года спустя.

Кроме того, Санкт-Петербургский университет предлагает курсы русского языка в университетах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс. В городе Белфорд-Рошу, на окраине Рио-де-Жанейро, есть государственная школа, где значительная часть учебной программы преподается на русском языке благодаря соглашению, подписанному с властями страны.