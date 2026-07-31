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Эксперт отметил рост интереса к изучению русского языка в Бразилии - РИА Новости, 31.07.2026
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05:29 31.07.2026
Эксперт отметил рост интереса к изучению русского языка в Бразилии

Герс Димитров: в Бразилии увеличилось число людей, изучающих русских язык

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число людей, изучающих русский язык, резко выросло в Бразилии.
  • Россия и Бразилия договорились продвигать русский язык как иностранный и включать его в учебные планы ряда школ.
  • Курсы русского языка предлагаются в университетах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс, а в одной из школ на окраине Рио-де-Жанейро значительная часть учебной программы преподается на русском языке.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 июл - РИА Новости. Число людей, изучающих русский язык, резко выросло в Бразилии, все больше университетов и культурных центров предлагают соответствующие программы, сообщила РИА Новости координатор бизнес-клуба Бразилии и России Вера Герс Димитров.
Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что Россия и Бразилия договорились продвигать в республике русский язык как иностранный и включать его в учебные планы ряда школ.
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"Наблюдается значительный рост числа культурных центров и университетов, желающих предлагать курсы русского языка. Интерес бразильцев к русскому языку в последние годы только возрос", - сказала Герс Димитров.
В качестве примера она отметила, что бесплатные онлайн-курсы русского языка, которые Русский дом в Бразилии предлагал во время пандемии, позволили существенно увеличить число слушателей с 300 в 2020 году до 8000 два года спустя.
Кроме того, Санкт-Петербургский университет предлагает курсы русского языка в университетах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс. В городе Белфорд-Рошу, на окраине Рио-де-Жанейро, есть государственная школа, где значительная часть учебной программы преподается на русском языке благодаря соглашению, подписанному с властями страны.
По мнению Герс Димитров, новая инициатива властей России и Бразилии укрепит отношения между странами.
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