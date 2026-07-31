Мишустин посетил республиканский онкодиспансер в Якутске

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин посетил республиканский онкологический диспансер в Якутске в рамках рабочей поездки.

Премьер-министр осмотрел различные подразделения диспансера и высоко оценил его техническое оснащение.

Мишустин отметил наличие в учреждении бесшовной системы цифрового следа пациента и использование российских систем.

ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин посетил республиканский онкологический диспансер в Якутске.

Председатель правительства в пятницу прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.

Во время посещения онкодиспансера Мишустин осмотрел центр лучевой диагностики, ознакомился с работой эндоскопического центра, побывал в операционном блоке. Также премьер посетил лабораторный корпус учреждения и осмотрел отделение онкогинекологии.

Председатель правительства высоко оценил техническое оснащение диспансера, особо отметив, что в учреждении развернута бесшовная система цифрового следа пациента.

"Можно абсолютно точно получить любую информацию МРТ, соответствующие анализы быстро развернуть без всяких специальных действий, без "хождений по мукам" по бумагам, оказать им (пациентам - ред.) любую помощь, уже зная практически все то, что сделали ваши коллеги. И далее поделиться данными о пациенте с теми, кто дальше будет проводить лечение, диагностику", - сказал Мишустин.

Кроме того, он также подчеркнул, что в диспансере используются системы, сделанные в России.