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Мишустин посетил республиканский онкодиспансер в Якутске - РИА Новости, 31.07.2026
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05:53 31.07.2026 (обновлено: 08:47 31.07.2026)
Мишустин посетил республиканский онкодиспансер в Якутске

Мишустин посетил республиканский онкодиспансер в Якутске в ходе рабочего визита

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Якутского республиканского онкологического диспансера. 31 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Якутского республиканского онкологического диспансера. 31 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Якутского республиканского онкологического диспансера. 31 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин посетил республиканский онкологический диспансер в Якутске в рамках рабочей поездки.
  • Премьер-министр осмотрел различные подразделения диспансера и высоко оценил его техническое оснащение.
  • Мишустин отметил наличие в учреждении бесшовной системы цифрового следа пациента и использование российских систем.
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин посетил республиканский онкологический диспансер в Якутске.
Председатель правительства в пятницу прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.
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Во время посещения онкодиспансера Мишустин осмотрел центр лучевой диагностики, ознакомился с работой эндоскопического центра, побывал в операционном блоке. Также премьер посетил лабораторный корпус учреждения и осмотрел отделение онкогинекологии.
Председатель правительства высоко оценил техническое оснащение диспансера, особо отметив, что в учреждении развернута бесшовная система цифрового следа пациента.
"Можно абсолютно точно получить любую информацию МРТ, соответствующие анализы быстро развернуть без всяких специальных действий, без "хождений по мукам" по бумагам, оказать им (пациентам - ред.) любую помощь, уже зная практически все то, что сделали ваши коллеги. И далее поделиться данными о пациенте с теми, кто дальше будет проводить лечение, диагностику", - сказал Мишустин.
Кроме того, он также подчеркнул, что в диспансере используются системы, сделанные в России.
Современный республиканский онкологический диспансер Якутии был открыт в феврале 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Онкодиспансер - единственное в республике специализированное учреждение, оказывающее высокотехнологичную помощь взрослым пациентам с онкологией. Он был построен в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Общая площадь диспансера составляет около 26 тысяч квадратных метров. В его составе – стационар на 235 коек и поликлиника мощностью 210 посещений в день. С момента открытия учреждения было выявлено 4949 случаев злокачественных новообразований у пациентов.
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