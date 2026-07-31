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Ким планирует запустить логистические объекты Wildberries за рубежом - РИА Новости, 31.07.2026
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20:36 31.07.2026
Ким планирует запустить логистические объекты Wildberries за рубежом

РИА Новости: Wildberries предлагают аренду логистических мощностей за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей в России и за рубежом, часть договоров уже заключена.
  • Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минфину и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей проработать меры поддержки пострадавших от атак украинских БПЛА предпринимателей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за рубежом, часть договоров подписана, заявила журналистам глава Wildberries Татьяна Ким.
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"У нас десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за ее пределами, часть договоров уже заключена. Помимо этого, скоро мы запустим в эксплуатацию наши объекты, которые строили в странах присутствия", - сообщила она.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.
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ЭкономикаРоссияТатьяна Ким (Бакальчук)Александр НовакВайлдберриз (Wildberries)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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