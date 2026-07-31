Ким планирует запустить логистические объекты Wildberries за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей в России и за рубежом, часть договоров уже заключена.
- Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минфину и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей проработать меры поддержки пострадавших от атак украинских БПЛА предпринимателей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Wildberries имеет десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за рубежом, часть договоров подписана, заявила журналистам глава Wildberries Татьяна Ким.
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"У нас десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за ее пределами, часть договоров уже заключена. Помимо этого, скоро мы запустим в эксплуатацию наши объекты, которые строили в странах присутствия", - сообщила она.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.