В Пензенской области ликвидировали горение на складе Wildberries

САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Открытое горение на складе Wildberries после атаки БПЛА ликвидировано в Пензенской области, пожарные продолжают проливку, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он добавил, что пожарный вертолет МЧС, привлечение которого позволило значительно ускорить локализацию огня, завершил свою работу. На объекте продолжают работать несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций.