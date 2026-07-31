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В Пензенской области ликвидировали горение на складе Wildberries - РИА Новости, 31.07.2026
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15:10 31.07.2026 (обновлено: 15:13 31.07.2026)
В Пензенской области ликвидировали горение на складе Wildberries

В Пензенской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пензенской области ликвидировано открытое горение на складе Wildberries после атаки БПЛА.
  • Пожар на площади 62 тысячи квадратных метров удалось локализовать, привлечены более 100 пожарных и 50 единиц спецтехники, а также два пожарных поезда и авиация МЧС.
  • Четыре человека пострадали, трое из них уже отпущены из больницы.
САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Открытое горение на складе Wildberries после атаки БПЛА ликвидировано в Пензенской области, пожарные продолжают проливку, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В четверг Мельниченко заявил, что БПЛА атаковали склад Wildberries, 226 сотрудников были эвакуированы. По его словам, пожар на площади 62 тысячи квадратных метров удалось локализовать. Прибыл специальный вертолет МЧС. Пострадали четыре человека, трое из них уже отпущены из больницы.
"Открытое горение склада ликвидировано. Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что пожарный вертолет МЧС, привлечение которого позволило значительно ускорить локализацию огня, завершил свою работу. На объекте продолжают работать несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций.
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