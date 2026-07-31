Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24-й канал".
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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