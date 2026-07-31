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В Хмельницком прогремел взрыв - РИА Новости, 31.07.2026
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12:41 31.07.2026 (обновлено: 14:00 31.07.2026)
В Хмельницком прогремел взрыв

В Хмельницком на западе Украины прогремел взрыв

© Кадр видео из соцсетейДым на месте взрыва в Хмельницком. 31 июля 2026
Дым на месте взрыва в Хмельницком. 31 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте взрыва в Хмельницком. 31 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хмельницком прогремел мощный взрыв.
  • После взрыва над городом поднимается столб дыма, при этом воздушная тревога не объявлялась.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Хмельницком на западе Украины, над городом поднимается дым, сообщил украинский телеканала "24-й канал".
"Мощный взрыв прогремел в Хмельницком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24-го канала".
Воздушная тревога при этом не объявлялась. По информации телеканала, после взрыва над городом поднимается столб дыма.
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