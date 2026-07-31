В Хмельницком прогремел взрыв

Дым на месте взрыва в Хмельницком. 31 июля 2026

Дым на месте взрыва в Хмельницком. 31 июля 2026

© Кадр видео из соцсетей Дым на месте взрыва в Хмельницком. 31 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ В Хмельницком прогремел мощный взрыв.

После взрыва над городом поднимается столб дыма, при этом воздушная тревога не объявлялась.

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Хмельницком на западе Украины, над городом поднимается дым, сообщил украинский телеканала "24-й канал".

"Мощный взрыв прогремел в Хмельницком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24-го канала".