В Хмельницком прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хмельницком прогремел мощный взрыв.
- После взрыва над городом поднимается столб дыма, при этом воздушная тревога не объявлялась.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Хмельницком на западе Украины, над городом поднимается дым, сообщил украинский телеканала "24-й канал".
"Мощный взрыв прогремел в Хмельницком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24-го канала".
Воздушная тревога при этом не объявлялась. По информации телеканала, после взрыва над городом поднимается столб дыма.
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