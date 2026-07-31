Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел взрыв.
- Также звуки детонации прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
- По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ряде районов Сумской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Взрыв прозвучал в Сумах на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное".
"Взрыв прогремел в Сумах", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о подобном инциденте в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в ряде районов Сумской области звучит воздушная тревога.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18