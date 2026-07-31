В России увеличили размер выплат за утраченное имущество в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России увеличило размер помощи при полной утрате имущества первой необходимости до 110 тысяч рублей на человека для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Размер выплаты за частично утраченное имущество увеличен до 55 тысяч рублей на человека.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство России увеличило размер помощи при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий до 110 тысяч рублей на человека для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ранее в новых регионах размер такой финансовой помощи в случае полной утраты имущества первой необходимости составлял 100 тысяч рублей. Кроме того, был увеличен размер выплаты за частично утраченное имущество - она составит 55 тысяч рублей на человека вместо 50 тысяч рублей, как было ранее.