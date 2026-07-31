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В России увеличили размер выплат за утраченное имущество в новых регионах - РИА Новости, 31.07.2026
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23:14 31.07.2026
В России увеличили размер выплат за утраченное имущество в новых регионах

РИА Новости: увеличен размер выплат в связи с утратой имущества в новых регионах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России увеличило размер помощи при полной утрате имущества первой необходимости до 110 тысяч рублей на человека для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
  • Размер выплаты за частично утраченное имущество увеличен до 55 тысяч рублей на человека.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство России увеличило размер помощи при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий до 110 тысяч рублей на человека для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в новых регионах размер такой финансовой помощи в случае полной утраты имущества первой необходимости составлял 100 тысяч рублей. Кроме того, был увеличен размер выплаты за частично утраченное имущество - она составит 55 тысяч рублей на человека вместо 50 тысяч рублей, как было ранее.
Такие изменения кабмин внес в порядок предоставления федеральных субсидий новым регионам для поддержки граждан, чье жилье или имущество было утрачено или повреждено в результате боевых действий.
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