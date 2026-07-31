Анохин: в Смоленской области повысят выплату для студенток-будущих матерей

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Смоленской области повысят размер единовременной выплаты для студенческих семей, ожидающих ребенка, с 1 августа она будет составлять 250 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что выплата предусмотрена для студенток вузов и ссузов очной или очно-заочной формы обучения, вставших на учет по беременности в медицинской организации. Для оформления им нужно обратиться в Центр реализации государственных гарантий социальной защиты или в любой МФЦ.

Как подчеркнул Анохин, помимо 250 тысяч рублей при постановке на учет, молодой маме выплачивается единовременно 100 тысяч рублей при рождении ребенка и 728 тысяч рублей федерального материнского капитала (при рождении первого ребенка). Также студентки, воспитывающие детей до трех лет, получают ежемесячную региональную выплату в размере 3 тысяч рублей. Таким образом, в комплексе студентка, ставшая мамой, может получить более 1 миллиона рублей.

Кроме того, при выписке из роддома родителям вручают "Подарок новорожденному". Также они могут воспользоваться пунктами проката детских вещей.