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Анохин: в Смоленской области повысят выплату для студенток-будущих матерей - РИА Новости, 31.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
12:20 31.07.2026
Анохин: в Смоленской области повысят выплату для студенток-будущих матерей

Анохин: в Смоленской области увеличат выплату для студенток, ожидающих ребенка

© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Смоленской области повысят размер единовременной выплаты для студенческих семей, ожидающих ребенка, с 1 августа она будет составлять 250 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он отметил, что выплата предусмотрена для студенток вузов и ссузов очной или очно-заочной формы обучения, вставших на учет по беременности в медицинской организации. Для оформления им нужно обратиться в Центр реализации государственных гарантий социальной защиты или в любой МФЦ.
Как подчеркнул Анохин, помимо 250 тысяч рублей при постановке на учет, молодой маме выплачивается единовременно 100 тысяч рублей при рождении ребенка и 728 тысяч рублей федерального материнского капитала (при рождении первого ребенка). Также студентки, воспитывающие детей до трех лет, получают ежемесячную региональную выплату в размере 3 тысяч рублей. Таким образом, в комплексе студентка, ставшая мамой, может получить более 1 миллиона рублей.
Кроме того, при выписке из роддома родителям вручают "Подарок новорожденному". Также они могут воспользоваться пунктами проката детских вещей.
"Мы заботимся о том, чтобы студенческим семьям, воспитывающим ребенка, было удобно посещать занятия. Для них предусмотрены индивидуальные графики посещения занятий, возможность взять академический отпуск по уходу за ребенком с сохранением бюджетного места. Кроме того, студенческие семьи с детьми имеют приоритетное право на заселение в общежитие для семейных пар", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленскСоциальные выплаты
 
 
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