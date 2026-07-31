В посольстве России в Албании откроют избирательный участок

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"На территории посольства России в Албании образован избирательный участок №8028 для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва, которое состоится 20 сентября 2026 года с 08:00 до 20:00 по тиранскому времени", - сообщила дипмиссия в Telegram.