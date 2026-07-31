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В посольстве России в Албании откроют избирательный участок - РИА Новости, 31.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
23:44 31.07.2026
В посольстве России в Албании откроют избирательный участок

В посольстве РФ в Албании откроют участок для голосования на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Голосование на выборах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В посольстве РФ в Албании будет образован избирательный участок №8028 для голосования на выборах в Госдуму.
  • Голосование пройдет 20 сентября 2026 года с 08:00 до 20:00 по тиранскому времени, принять участие смогут граждане РФ старше 18 лет, которые постоянно проживают или временно пребывают на территории Албании.
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Албании, сообщило российское диппредставительство.
«

"На территории посольства России в Албании образован избирательный участок №8028 для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва, которое состоится 20 сентября 2026 года с 08:00 до 20:00 по тиранскому времени", - сообщила дипмиссия в Telegram.

Отмечается, что в голосовании имеют право принять участие граждане РФ, достигшие 18 лет, постоянно проживающие или временно пребывающие на территории республики Албании.
Ранее об избирательных участках на выборах в Госдуму сообщили посольства РФ в Хорватии, Словении, Северной Македонии.
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