В посольстве России в Албании откроют избирательный участок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В посольстве РФ в Албании будет образован избирательный участок №8028 для голосования на выборах в Госдуму.
- Голосование пройдет 20 сентября 2026 года с 08:00 до 20:00 по тиранскому времени, принять участие смогут граждане РФ старше 18 лет, которые постоянно проживают или временно пребывают на территории Албании.
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Албании, сообщило российское диппредставительство.
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"На территории посольства России в Албании образован избирательный участок №8028 для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва, которое состоится 20 сентября 2026 года с 08:00 до 20:00 по тиранскому времени", - сообщила дипмиссия в Telegram.
Ранее об избирательных участках на выборах в Госдуму сообщили посольства РФ в Хорватии, Словении, Северной Македонии.