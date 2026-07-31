Урна с бюллетенями для голосования. Архивное фото

Урна с бюллетенями для голосования

Россия откроет в Румынии всего один участок для выборов в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за закрытия консульства в Констанце Россия отказалась от планов открыть в Румынии два избирательных участка для выборов в Госдуму.

В Румынии функционирует только один избирательный участок в здании посольства.

Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут в соответствии с законодательством Российской Федерации и с соблюдением необходимых мер безопасности.

КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. России пришлось отказаться от планов открыть в Румынии два избирательных участка для выборов в Госдуму из-за закрытия консульства в Констанце, граждане смогут проголосовать на территории посольства, сообщила РИА Новости пресс-служба дипмиссии.

Ранее МИД России сообщил, что в Румынии планировалось открыть два избирательных участках - на территории посольства в Бухаресте , а также на территории консульства в Констанце. Однако консульство прекратило свою работу с 1 июля по решению румынских властей.

« "В связи с закрытием генерального консульства России в Констанце в Румынии функционирует только один избирательный участок. В здании посольства сформирован избирательный участок №8261", - рассказали представители дипмиссии.

Согласно официальным данным, в Румынии проживают 583 гражданина России, участок получит соответствующее число бюллетеней.

В посольстве заверили, что выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с соблюдением необходимых мер безопасности.