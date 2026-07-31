Россия откроет в Румынии всего один участок для выборов в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за закрытия консульства в Констанце Россия отказалась от планов открыть в Румынии два избирательных участка для выборов в Госдуму.
- В Румынии функционирует только один избирательный участок в здании посольства.
- Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут в соответствии с законодательством Российской Федерации и с соблюдением необходимых мер безопасности.
КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. России пришлось отказаться от планов открыть в Румынии два избирательных участка для выборов в Госдуму из-за закрытия консульства в Констанце, граждане смогут проголосовать на территории посольства, сообщила РИА Новости пресс-служба дипмиссии.
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"В связи с закрытием генерального консульства России в Констанце в Румынии функционирует только один избирательный участок. В здании посольства сформирован избирательный участок №8261", - рассказали представители дипмиссии.
Согласно официальным данным, в Румынии проживают 583 гражданина России, участок получит соответствующее число бюллетеней.
В посольстве заверили, что выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с соблюдением необходимых мер безопасности.
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ девятого созыва назначены на 20 сентября указом президента России от 16 июня 2026 года. Сведения о выборах размещены на сайте Центральной избирательной комиссии России.