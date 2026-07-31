Рейтинг@Mail.ru
Россия откроет в Румынии всего один участок для выборов в Госдуму - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
18:20 31.07.2026
Россия откроет в Румынии всего один участок для выборов в Госдуму

РИА Новости: РФ отказалась от планов открыть в Румынии два избирательных участка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования
Урна с бюллетенями для голосования - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Урна с бюллетенями для голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за закрытия консульства в Констанце Россия отказалась от планов открыть в Румынии два избирательных участка для выборов в Госдуму.
  • В Румынии функционирует только один избирательный участок в здании посольства.
  • Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут в соответствии с законодательством Российской Федерации и с соблюдением необходимых мер безопасности.
КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. России пришлось отказаться от планов открыть в Румынии два избирательных участка для выборов в Госдуму из-за закрытия консульства в Констанце, граждане смогут проголосовать на территории посольства, сообщила РИА Новости пресс-служба дипмиссии.
Ранее МИД России сообщил, что в Румынии планировалось открыть два избирательных участках - на территории посольства в Бухаресте, а также на территории консульства в Констанце. Однако консульство прекратило свою работу с 1 июля по решению румынских властей.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
МИД: подготовка к выборам в Госдуму за рубежом сталкивается с препятствиями
22 июня, 13:34
«
"В связи с закрытием генерального консульства России в Констанце в Румынии функционирует только один избирательный участок. В здании посольства сформирован избирательный участок №8261", - рассказали представители дипмиссии.
Согласно официальным данным, в Румынии проживают 583 гражданина России, участок получит соответствующее число бюллетеней.
В посольстве заверили, что выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с соблюдением необходимых мер безопасности.
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ девятого созыва назначены на 20 сентября указом президента России от 16 июня 2026 года. Сведения о выборах размещены на сайте Центральной избирательной комиссии России.
Выборы в Государственную думу - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Выборы в Государственную думу 2026 года: когда и как будут проходить
22 июня, 13:16
 
Выборы в Государственную думуВ миреРоссияРумынияКонстанцаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала