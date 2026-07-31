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ВС России поразили суда с военными грузами в Одесской области - РИА Новости, 31.07.2026
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22:01 31.07.2026 (обновлено: 22:41 31.07.2026)
ВС России поразили суда с военными грузами в Одесской области

ВС России поразили в Одесской области три судна с грузами для ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань" в небе Украины
Дрон Герань в небе Украины - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань" в небе Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили суда с вооружением для ВСУ в Одесской области.
  • Целями стали два сухогруза в Черном море южнее Одессы и грузовое судно на рейде порта Черноморск.
  • Удары наносили дронами "Герань-2 Сикер" и "Гербера Сикер", а также с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет".
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские войска поразили в Одесской области три судна, перевозившие вооружение и имущество военного назначения, сообщили в Минобороны.
"Объективный контроль подтвердил поражение всех целей", — рассказали там.
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Ими стали:
  • два сухогруза, находившиеся в Черном море южнее Одессы;
  • грузовое судно на рейде порта Черноморск.
Удары нанесли с помощью дронов "Герань-2 Сикер" и "Гербера Сикер", а также барражирующего боеприпаса "Ланцет".
Как пояснял посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет удары по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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