В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке беспилотника пострадал мирный житель, получивший осколочное ранение лица.
- В Валуйском округе FPV-дроны атаковали село Казинка, повреждено остекление социального объекта, загорелись оборудование коммерческого объекта и сухая трава.
- В нескольких селах Белгородской области зафиксированы повреждения частных домов и объектов инфраструктуры в результате атак дронов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.
В сообщении в канале на платформе "Макс" указано, что беспилотник ударил по частному дому в селе Вознесеновка Шебекинского округа.
"При очередной атаке со стороны ВСУ пострадал мирный житель... Мужчину с осколочным ранением лица в Шебекинскую ЦРБ доставили бойцы самообороны. Для продолжения лечения пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу. В доме повреждены кровля, окна, фасад, автомобиль и линия электропередачи", - сообщил оперштаб.
Отмечается, что в Валуйском округе село Казинка атаковано FPV-дронами - посечено остекление социального объекта, также загорелись оборудование коммерческого объекта и сухая трава - все очаги возгорания ликвидировала добровольная пожарная дружина. В селе Борки при взрыве дрона пробита крыша частного дома.
"В селе Бобрава Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения - посечен фасад. В Краснояружском округе в селе Сергиевка административное здание подверглось атаке дрона - повреждены остекление и кровля", - добавляется в сообщении.
В результате удара второго FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры, отметил оперштаб.