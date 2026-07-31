В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Отмечается, что в Валуйском округе село Казинка атаковано FPV-дронами - посечено остекление социального объекта, также загорелись оборудование коммерческого объекта и сухая трава - все очаги возгорания ликвидировала добровольная пожарная дружина. В селе Борки при взрыве дрона пробита крыша частного дома.