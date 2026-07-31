Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 31.07.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке беспилотника пострадал мирный житель, получивший осколочное ранение лица.
  • В Валуйском округе FPV-дроны атаковали село Казинка, повреждено остекление социального объекта, загорелись оборудование коммерческого объекта и сухая трава.
  • В нескольких селах Белгородской области зафиксированы повреждения частных домов и объектов инфраструктуры в результате атак дронов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.
В сообщении в канале на платформе "Макс" указано, что беспилотник ударил по частному дому в селе Вознесеновка Шебекинского округа.
"При очередной атаке со стороны ВСУ пострадал мирный житель... Мужчину с осколочным ранением лица в Шебекинскую ЦРБ доставили бойцы самообороны. Для продолжения лечения пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу. В доме повреждены кровля, окна, фасад, автомобиль и линия электропередачи", - сообщил оперштаб.
Отмечается, что в Валуйском округе село Казинка атаковано FPV-дронами - посечено остекление социального объекта, также загорелись оборудование коммерческого объекта и сухая трава - все очаги возгорания ликвидировала добровольная пожарная дружина. В селе Борки при взрыве дрона пробита крыша частного дома.
"В селе Бобрава Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения - посечен фасад. В Краснояружском округе в селе Сергиевка административное здание подверглось атаке дрона - повреждены остекление и кровля", - добавляется в сообщении.
В результате удара второго FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры, отметил оперштаб.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Военный эксперт объяснил бегство ВСУ из Константиновки
Вчера, 20:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала