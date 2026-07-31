В Хмельницком при детонации боеприпасов пострадали четверо боевиков ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ На военном полигоне в Хмельницком произошла детонация боеприпасов.

В результате инцидента пострадали четверо боевиков ВСУ.

Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения с боеприпасами.

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Четверо военнослужащих ВСУ пострадали в результате детонации боеприпасов на военном полигоне в Хмельницком на западе Украины, возбуждено уголовное дело, заявили в офисе генпрокурора страны.

Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Хмельницком . Позже в силах специальных операций ВСУ заявили о чрезвычайном происшествии, которое повлекло взрыв и детонацию на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области.

"На военном полигоне в Хмельницком детонировали боеприпасы. Начато расследование. Инцидент произошел 31 июля около 11.55 (совпадает с мск) в Хмельницком. В результате происшествия травмированы четыре военнослужащих", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

В ведомстве отметили, что не могут связаться с несколькими военнослужащими, которые были на полигоне в момент детонации.