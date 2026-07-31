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В Хмельницком при детонации боеприпасов пострадали четверо боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.07.2026
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18:34 31.07.2026 (обновлено: 19:56 31.07.2026)
В Хмельницком при детонации боеприпасов пострадали четверо боевиков ВСУ

В Хмельницком при взрыве боеприпасов на полигоне пострадали четверо боевиком ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На военном полигоне в Хмельницком произошла детонация боеприпасов.
  • В результате инцидента пострадали четверо боевиков ВСУ.
  • Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения с боеприпасами.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Четверо военнослужащих ВСУ пострадали в результате детонации боеприпасов на военном полигоне в Хмельницком на западе Украины, возбуждено уголовное дело, заявили в офисе генпрокурора страны.
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Хмельницком. Позже в силах специальных операций ВСУ заявили о чрезвычайном происшествии, которое повлекло взрыв и детонацию на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области.
"На военном полигоне в Хмельницком детонировали боеприпасы. Начато расследование. Инцидент произошел 31 июля около 11.55 (совпадает с мск) в Хмельницком. В результате происшествия травмированы четыре военнослужащих", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
В ведомстве отметили, что не могут связаться с несколькими военнослужащими, которые были на полигоне в момент детонации.
"Осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия будут проведены после прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории полигона. Устанавливаются обстоятельства, которые привели к взрывам… Начато уголовное дело. Предварительная правовая квалификация - нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими веществами", - добавили в офисе генпрокурора.
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